Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuЛера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта. Ведущая отметила, что выставила эту "чудесную" картинку с целью отгородить других девушек от "катастрофы".
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"Хирурги, не несите пургу!": Кудрявцева показала на фото то, что отравляло её годами изнутри

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 12:33, Ашберн
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