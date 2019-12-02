Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuЛера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта. Ведущая отметила, что выставила эту "чудесную" картинку с целью отгородить других девушек от "катастрофы".
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Лера Кудрявцева
У меня ничего не болело, ничего не воспалялось, ничего не чувствовала, кроме как "поехала форма" одной груди! УЗИ показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв. Поскольку в импланте не вода, а каша из геля, вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали четыре часа.
— Лера Кудрявцева, российская актрисаЭкспресс газета 03:37

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