Шоу-бизнес
Газета.RuЛера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта. Ведущая отметила, что выставила эту "чудесную" картинку с целью отгородить других девушек от "катастрофы".
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У меня ничего не болело, ничего не воспалялось, ничего не чувствовала, кроме как "поехала форма" одной груди! УЗИ показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв. Поскольку в импланте не вода, а каша из геля, вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали четыре часа.
— Лера Кудрявцева, российская актрисаЭкспресс газета 03:37
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«Зрелище не для слабонервных»: Лера Кудрявцева показала удаленные грудные импланты
Комсомольская правда01:44
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