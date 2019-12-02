У меня ничего не болело, ничего не воспалялось, ничего не чувствовала, кроме как "поехала форма" одной груди! УЗИ показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв. Поскольку в импланте не вода, а каша из геля, вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали четыре часа.

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