У меня ничего не болело, ничего не воспалялось, ничего не чувствовала, кроме как "поехала форма" одной груди! УЗИ показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв. Поскольку в импланте не вода, а каша из геля, вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали четыре часа.

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта. Ведущая отметила, что выставила эту "чудесную" картинку с целью отгородить других девушек от "катастрофы".

Общество Физическую активность связали с пониженным риском развития рака Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.

Общество Охлобыстин оценил призыв Водонаевой не рожать «рабов» Актер Иван Охлобыстин резко высказался насчет призыва телеведущей Алены Водонаевой "не рожать рабов". Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика На Украине опровергли выдачу бывших бойцов «Беркута» в Донбасс Украинская Генеральная прокуратура опровергает сообщение телеканала «Громадське» о том, что в рамках обмена пленниками с самопровозлашенными республиками Донбасса Киев освободит находящихся под судом экс-«беркутовцев».

Экономика Путин подписал закон о повышении МРОТ Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц.

Здоровье Радий Хабиров подвел итоги работы сферы здравоохранения Башкирии в 2019 году Накануне Глава республики Радий Хабиров на выездном совещании в формате «Здравчас» подвел первые итоги работы над национальным проектом «Здравоохранение», реализация которого будет длиться в течение еще четырех лет.

Происшествия Иномарка снесла остановку с людьми в Волжском Водитель в Волжском на иномарке BMW врезался в остановку, на которой стояли люди в ожидании автобуса.

Технологии В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений В новой бета-версии популярного мессенджера WhatsApp для операционных систем iOS и Android появилась ещё одна функция.

Космос Фосфин в атмосферах планет указывает на наличие анаэробной жизни Биосигнатурными газами, или биомаркерами, называют вещества, чье присутствие в атмосфере указывает на наличие на планете органической жизни или существование такой жизни в прошлом.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.