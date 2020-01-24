Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЛес у замка Пугачевой и Галкина оказался под угрозой вырубки

Лес вблизи особняка народной артистки СССР Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина могут вырубить ради возведения на его месте многоэтажных жилых домов, пишет Mash. По информации Telegram-канала, юморист и его соседи по деревням Грязь, Липки и Синьково начали выступать против застройки.
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Галкин пообещал бороться за лес возле своего замка

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«Если лес будет вырублен, нарушится природный баланс»: Максим Галкин выступил против строительства многоэтажек в окрестностях деревни Грязь

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Максим Галкин прокомментировал сообщения о вырубке леса около его замка

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Полиция установила личность мужчины, бросившего двоих детей с запиской в московском аэропорту Шереметьево.
РБК 19:56
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Avia.pro вчера в 20:18
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Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
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Новый год в Китае празднуют 25 января. Алла Пугачева захотела отметить этот праздник вместе с друзьями.
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Президент Белоруссии одобрил внесение изменений в соглашение по газу с РФ.
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Роспотребнадзор разработал меры против распространения коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора подготовили пакет мер для того, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса на территории РФ.
Российская газета 20:53
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Министерство финансов Великобритании продемонстрировало в Сети монету, которую выпустят в честь выхода Соединенного королевства из Евросоюза.
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Живущие в Китае россияне рассказали об обстановке из-за коронавируса

Число зараженных коронавирусом 2019-nCoV в Китае уже превысило 2000.
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Для создания нового состава кабинета министров задействовали кадровый резерв президента, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
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Армия и оружие

Россия поставила второй комплекс ЗРК С-400 в Китай

Россия поставила второй полковой комплект зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» Китаю, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
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В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5

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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

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Женщины подвержены риску развития проблем с сердцем сильнее мужчин

Исследование объясняет, почему женщины более подвержены риску развития определенных сердечно-сосудистых заболеваний.
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Сборная России по биатлону установила антирекорд по гонкам без медалей

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В Иркутске госпитализировали жителя КНР с подозрением на коронавирус

В Иркутске госпитализировали жителя Китая с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе правительства области.
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Максим Галкин
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Российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, телеведущий и актёр . Пятый муж певицы Аллы Пугачёвой.
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