Лес вблизи особняка народной артистки СССР Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина могут вырубить ради возведения на его месте многоэтажных жилых домов, пишет Mash. По информации Telegram-канала, юморист и его соседи по деревням Грязь, Липки и Синьково начали выступать против застройки.

Лес у замка Пугачевой и Галкина оказался под угрозой вырубки

Происшествия На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Шоу-бизнес «Грэмми — 2020»: звезды на красной дорожке Несмотря на все возможные скандалы, выпавшие на долю «Грэмми» в этом году, яркая церемония состоится, а знаменитости уже готовы показывать навыки своих стилистов на красной дорожке.