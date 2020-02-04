Видео содержит откровенные сцены. Сейчас немецкий исполнитель отправился в тур с новой программой по Европе, России и странам СНГ. Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» раскритиковал проект Линдеманна и посоветовал певцу не выступать на территории нашей страны.

с чего всё началось

Народный артист РСФСР Лев Лещенко возмутился скандальным клипом лидера Rammstein Тилля Линдеманна. Певец указал, что таких проектов, как Rammstein, — сотни, и подобные «конфликтные вещи» сделаны специально, чтобы «лишний раз поговорили, лишний раз пропиариться».

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