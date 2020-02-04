Общество
ФАНЛещенко назвал омерзительным скандальный клип Линдеманна
Народный артист РСФСР Лев Лещенко возмутился скандальным клипом лидера Rammstein Тилля Линдеманна. Певец указал, что таких проектов, как Rammstein, — сотни, и подобные «конфликтные вещи» сделаны специально, чтобы «лишний раз поговорили, лишний раз пропиариться».
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с чего всё началось
Лещенко раскритиковал Линдеманна за откровенный клип: не надо лезть в чужой огород со своими уставами
Видео содержит откровенные сцены. Сейчас немецкий исполнитель отправился в тур с новой программой по Европе, России и странам СНГ. Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» раскритиковал проект Линдеманна и посоветовал певцу не выступать на территории нашей страны.Говорит Москва06:57
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Госдума приняла новые правила начисления материнского капитала
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала, сообщает РИА "Новости".
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«Челси» победил «Тоттенхэм» в 27-м туре АПЛ
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Повышая транспортный налог на старые автомобили, государству следует предусмотреть и новые льготы, дающие их владельцам реальную возможность сменить машину.
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Общество
Идентичность с акцентом: паспорта для Великобритании сделают в Польше
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