Общество

ФАНФАНЛещенко назвал омерзительным скандальный клип Линдеманна

Народный артист РСФСР Лев Лещенко возмутился скандальным клипом лидера Rammstein Тилля Линдеманна. Певец указал, что таких проектов, как Rammstein, — сотни, и подобные «конфликтные вещи» сделаны специально, чтобы «лишний раз поговорили, лишний раз пропиариться».
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Лещенко раскритиковал Линдеманна за откровенный клип: не надо лезть в чужой огород со своими уставами

Видео содержит откровенные сцены. Сейчас немецкий исполнитель отправился в тур с новой программой по Европе, России и странам СНГ. Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» раскритиковал проект Линдеманна и посоветовал певцу не выступать на территории нашей страны.
Говорит Москва06:57

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Лев Лещенко назвал порноклип Линдеманна омерзительным

Газета.Ru10:57

Лещенко раскритиковал Линдеманна за откровенный клип: не надо лезть в чужой огород со своими уставами

Говорит Москва06:57

У Лещенко вызвал омерзение порноклип Линдеманна

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«Конфликтная вещь»: Лещенко возмутил новый клип солиста Rammstein

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Лещенко раскритиковал новый клип Тилля Линдеманна

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Лев Лещенко раскритиковал скандальный клип солиста Rammstein

РИА Новости07:56

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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
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Тилль Линдеманн
Немецкий музыкант
Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann, поэт. Принимал участие в записи некоторых песен групп Apocalyptica, Puhdys и Emigrate. Автор сборников стихов «Messer», «In stillen Nächten», снялся в 8 фильмах. Имеет образование пиротехника.
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Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии Ленинского комсомола. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер. Снимался в кинофильмах.
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