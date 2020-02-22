Общество
ИзвестияЛещенко назвал омерзительным творчество Rammstein
Лещенко подчеркнул, что таких групп, как Rammstein, — сотни, и с помощью эпатажных клипов музыканты пытаются вызвать реакцию общественности и попиариться. Он также назвал клипы Линдеманна «омерзительными» и негативно высказался о вызывающем поведении музыканта на сцене.
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с чего всё началось
Лещенко раскритиковал Линдеманна за откровенный клип: не надо лезть в чужой огород со своими уставами
Видео содержит откровенные сцены. Сейчас немецкий исполнитель отправился в тур с новой программой по Европе, России и странам СНГ. Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» раскритиковал проект Линдеманна и посоветовал певцу не выступать на территории нашей страны.Говорит Москва06:57
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Биатлон
Посольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов
Первичные результаты обысков у представителей российской сборной по биатлону говорят об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга, говорится в сообщении российского посольства в Риме.
Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
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Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Ученые провели исследование 58 гаплотипов, которые были выявлены в этих 93 образцах, и установили, что некий "нулевой пациент" мог инфицировать кого-то на "Хуанане", а переполненный рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.
Происшествия
Суд приговорил к домашнему аресту участника протестов в Новых Санжарах
Ночной домашний арест применил Октябрьский районный суд Полтавы к подозреваемому в участии в протестах в Новых Санжарах, 22 февраля сообщает агентство «УНН».
Происшествия
Бизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа
В частном доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары было найдено тело мужчины. Об этом сообщил в субботу, 22 февраля, телеканал РЕН ТВ.
Армия и оружие
Эрдоган назвал войной происходящее в Идлибе
Турецкий президент Тайп Эрдоган считает, что происходящие в сирийском городе Идлиб можно назвать войной, передает Reuters.
Общество
В Китае из-за коронавируса продажи авто рухнули на 92%
Политика
США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу
Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
Армия и оружие
На Ставрополье прилетели усовершенствованные штурмовики «Суперграчи»
Три новейших глубокомодернизированных самолёта Су-25СМ3 «Суперграч» пополнили авиационную часть четвёртой армии ВВС и ПВО на Ставрополье, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны РФ.
Политика
Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах
Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных людей из КНР.
Общество
Мокрый снег и ветер: в Ростовской области резко ухудшится погода
В Ростовской области 20 февраля резко ухудшится погода. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
Футбол
Покер Месси принес «Барселоне» разгромную победу над «Эйбаром»
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Армия и оружие
Первую часть российских комплексов «Панцирь С1» доставили в Сербию
Сербия в субботу, 22 февраля, получила первую часть комплексов "Панцирь-С1", передает "Интерфакс".
Общество
В Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота
Здоровье
Пять ранних симптомов рака легких, которые часто пропускают
Симптомы обычной простуды или сердечной боли могут оказаться зловещими признаками новообразований в легких, то есть онкологии.
Общество
Поговорившей с Путиным петербурженке нашли работу и сделают ремонт
Футбол
«Крылья Советов» уступили норвежскому «Стремсгодсету»
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Экономика
«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров
Глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал серьезные проблемы с поставками на Украину товаров и продуктов из Китая и значительный рост цен в магазинах.
Происшествия
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
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Росстат назвал главные жизненные цели российских мужчин
К 30 годам большинство мужчин уже женаты, средний возраст вступления в брак составляет 27,5 года.
Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Теннис
Халеп выиграла турнир WTA в Дубае
Экономика
Гончарук назвал достижением Киева контракт с Россией на транзит газа
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Москва и Киев не заключили новый контракт на транзит, цена на газ для украинских потребителей могла бы увеличиться в три-четыре раза.
Здоровье
Информацию о разглашении ВИЧ — диагноза проверили в Минздраве Прикамья
В Минздраве Прикамья проверили информацию о том, что в ныробской поликлинике был разглашён ВИЧ-диагноз местного жителя.
Технологии
Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию
Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Наука