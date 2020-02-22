Общество

ИзвестияИзвестияЛещенко назвал омерзительным творчество Rammstein

Лещенко подчеркнул, что таких групп, как Rammstein, — сотни, и с помощью эпатажных клипов музыканты пытаются вызвать реакцию общественности и попиариться. Он также назвал клипы Линдеманна «омерзительными» и негативно высказался о вызывающем поведении музыканта на сцене.
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Лещенко раскритиковал Линдеманна за откровенный клип: не надо лезть в чужой огород со своими уставами

Видео содержит откровенные сцены. Сейчас немецкий исполнитель отправился в тур с новой программой по Европе, России и странам СНГ. Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» раскритиковал проект Линдеманна и посоветовал певцу не выступать на территории нашей страны.
Говорит Москва06:57

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Лев Лещенко назвал порноклип Линдеманна омерзительным

Газета.Ru10:57

Лещенко раскритиковал новый клип Тилля Линдеманна

Lenta.ru08:46

У Лещенко вызвал омерзение порноклип Линдеманна

Московский Комсомолец10:02

«Конфликтная вещь»: Лещенко возмутил новый клип солиста Rammstein

News.ru09:17

Лещенко назвал омерзительным творчество Rammstein

Известия10:57

Лев Лещенко раскритиковал скандальный клип солиста Rammstein

РИА Новости07:56

Лещенко раскритиковал Линдеманна за откровенный клип: не надо лезть в чужой огород со своими уставами

Говорит Москва06:57
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Биатлон

Посольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов

Первичные результаты обысков у представителей российской сборной по биатлону говорят об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга, говорится в сообщении российского посольства в Риме.
РИА Новости 12:55
Интернет

Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

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Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок

Ученые провели исследование 58 гаплотипов, которые были выявлены в этих 93 образцах, и установили, что некий "нулевой пациент" мог инфицировать кого-то на "Хуанане", а переполненный рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.
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Суд приговорил к домашнему аресту участника протестов в Новых Санжарах

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Происшествия

Бизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа

В частном доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары было найдено тело мужчины. Об этом сообщил в субботу, 22 февраля, телеканал РЕН ТВ.
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Армия и оружие

Эрдоган назвал войной происходящее в Идлибе

Турецкий президент Тайп Эрдоган считает, что происходящие в сирийском городе Идлиб можно назвать войной, передает Reuters.
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RuNews24.ru вчера в 23:40
Политика

США обвинили Россию в дезинформации по коронавирусу

Россия якобы ведет в социальных сетях координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, сообщает 22 февраля AFP со ссылкой на источник в Госдепе США.
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На Ставрополье прилетели усовершенствованные штурмовики «Суперграчи»

Три новейших глубокомодернизированных самолёта Су-25СМ3 «Суперграч» пополнили авиационную часть четвёртой армии ВВС и ПВО на Ставрополье, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны РФ.
Аргументы и Факты - Ставрополь 19 февраля в 00:42
Политика

Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах

Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных людей из КНР.
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Общество

Мокрый снег и ветер: в Ростовской области резко ухудшится погода

В Ростовской области 20 февраля резко ухудшится погода. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
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Футбол

Покер Месси принес «Барселоне» разгромную победу над «Эйбаром»

РИА Новости 12:25
Политика

В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины

Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
RT на русском 03:38
Армия и оружие

Первую часть российских комплексов «Панцирь С1» доставили в Сербию

Сербия в субботу, 22 февраля, получила первую часть комплексов "Панцирь-С1", передает "Интерфакс".
Газета.Ru 11:53
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В Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота

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Пять ранних симптомов рака легких, которые часто пропускают

Симптомы обычной простуды или сердечной боли могут оказаться зловещими признаками новообразований в легких, то есть онкологии.
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Украинская пенсионерка ожила через 10 часов после смерти

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Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

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«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров

Глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал серьезные проблемы с поставками на Украину товаров и продуктов из Китая и значительный рост цен в магазинах.
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Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
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В Челябинске в драке из-за девушек убили подростка

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В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку

Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
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В Минздраве Прикамья проверили информацию о том, что в ныробской поликлинике был разглашён ВИЧ-диагноз местного жителя.
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Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию

Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
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Добавление меди в топливо позволит в пять раз увеличить скорость ракет

Naked Science вчера в 04:20
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Тилль Линдеманн
Немецкий музыкант
Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann, поэт. Принимал участие в записи некоторых песен групп Apocalyptica, Puhdys и Emigrate. Автор сборников стихов «Messer», «In stillen Nächten», снялся в 8 фильмах. Имеет образование пиротехника.
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Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии Ленинского комсомола. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер. Снимался в кинофильмах.
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