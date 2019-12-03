Шоу-бизнес
РИА НовостиЛещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019". В комментарии "Газете.Ru" артист отметил, что такое может случиться с каждым.
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с чего всё началось
Быстро сменила роскошное красное платье в пол на откровенное боди - и сразу на сцену, петь свой последний хит «Вот она я». Номер Бузовой по регламенту церемонии шел вторым - сразу после Льва Лещенко.Комсомольская правдавчера в 14:56
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«Меня Владимиром Винокуром называли и ничего»: Лещенко пожалел Бузову после конфуза
Комсомольская правда08:30
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Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем
Госавтоинспекция уточнила данные о пострадавших в ДТП с участием автобуса в Воронежской области.
Армия и оружие
Трамп: США будут делать с сирийской нефтью все, что захотят
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией "Исламское Государство"* и теперь может делать с ней все, что захочет.
Политика
В Кремле прояснили вопрос о новых поставках С-400 в Турцию
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, обсуждали ли лидер страны Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган новую поставку ЗРК С-400 в Турцию, передает "Интерфакс".
Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Футбол
Назван лучший сейв 14-го тура АПЛ
Голкипер «Шеффилд Юнайтед» Дин Хендерсон совершил лучший сейв в 14-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Политика
Украина рассекретила итоговый документ «нормандского саммита»
В Киеве прекрасно понимают, что его ждет после встречи в "нормандском формате", заверил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Спорт
Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории
Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
Кино
Опубликован первый трейлер «Черной вдовы»
Премьера в России - 30 апреля 2020 Студия Marvel опубликовала первый трейлер суперегеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Политика
СБ Украины объявила Цемаха в розыск
Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего командира одного из подразделений "противовоздушной обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»
Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
Футбол
Месси обошел ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси обошел защитника "Ливерпуля" голландца Вирджила ван Дейка на семь очков в голосовании за "Золотой мяч", сообщает France Football.
Транспорт
Проезд в московском метро подорожает
По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Политика
Глава МИД Украины считает, что страна становится «токсичной» в США
Поясняя свою мысль, Пристайко отметил, что сейчас в США при упоминании Украины в политическом контексте, к примеру в утреннем ток-шоу, "люди сразу думают: ах да, это же про вмешательство в выборы, республиканцев и демократов, при этом совершенно не помня о том, с чего все началось".
Футбол
Жозе Моуринью: «„МЮ“ остался в моей книге историй. Глава закрыта»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мыслями о предстоящей игре со своим бывшим клубом – «Манчестер Юнайтед».
Авто
«АвтоВАЗ» объявил акции и скидки на покупку автомобилей Lada
Программа «Trade-In» позволяет получить скидку от 20 000 рублей при покупке всех модификаций LADA Granta (кроме Cross, учебной и Drive Active), LADA Vesta, LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW, LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta CNG; 40 000 рублей при покупке всех модификаций LADA Largus (кроме CNG) и 50 000 рублей при покупке LADA Vesta Sport, LADA XRAY и LADA XRAY Cross.
Фигурное катание
В финале Гран-при в Турине выступят 7 учеников и дочь Тутберидзе
Место в финале заслужили семь учеников Этери Тутберидзе.
Общество
В Кировской области 31 декабря объявлено выходным
Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.
Общество
Умерла кошка Lil Bub, прославившаяся в соцсетях
Одна из самых популярных в интернете кошек Lil Bub скончалась в возрасте восьми лет, сообщил ее хозяин в официальном аккаунте Instagram.
Политика
Сербия приостанавливает закупки оружия, заявил Вучич
Руководство Сербии решило приостановить дальнейшие закупки вооружений и заняться реформой армии, сообщил президент страны Александр Вучич в ходе визита белорусского лидера Александра Лукашенко.
Транспорт
В России резко выросло число ДТП с такси
Число аварий с участием такси в России за 10 месяцев 2019 года выросло на 60 процентов — до 2,7 тысячи случаев.
Общество
Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек
Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
Культура
В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо
В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.
Политика
Порошенко назвал капитуляцией возврат прямых поставок газа из России
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что возможное возвращение Киева к прямым закупкам российского газа станет капитуляцией страны.