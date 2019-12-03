Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиЛещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019". В комментарии "Газете.Ru" артист отметил, что такое может случиться с каждым.
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с чего всё началось

Ольга Бузова оконфузилась на премии «Золотой хит»

Быстро сменила роскошное красное платье в пол на откровенное боди - и сразу на сцену, петь свой последний хит «Вот она я». Номер Бузовой по регламенту церемонии шел вторым - сразу после Льва Лещенко.
Комсомольская правдавчера в 14:56

Подробнее о событии

Ольга Бузова перепутала фамилию Льва Лещенко

StarHit.ru08:00

«Меня Владимиром Винокуром называли и ничего»: Лещенко пожалел Бузову после конфуза

Комсомольская правда08:30

«С каждым может быть!»: Лещенко заступился за оговорившуюся Бузову

Телепрограмма05:23

«С каждым может быть»: Лещенко заступился за исковеркавшую его фамилию Бузову

Пятый канал07:55

«Унижаете, а мне все равно»: Лещенко высказался после позорного момента с Бузовой

Дни.ру06:01

Лещенко отреагировал на ошибку Бузовой, исковеркавшей его фамилию

Газета.Ru06:45

Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии

РИА Новости08:14
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:10, Ашберн
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Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
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РИА Новости вчера в 11:06
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В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем

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Газета.Ru 07:51
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В Кремле прояснили вопрос о новых поставках С-400 в Турцию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, обсуждали ли лидер страны Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган новую поставку ЗРК С-400 в Турцию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 08:53
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Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
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Назван лучший сейв 14-го тура АПЛ

Голкипер «Шеффилд Юнайтед» Дин Хендерсон совершил лучший сейв в 14-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 08:50
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Политика

Украина рассекретила итоговый документ «нормандского саммита»

В Киеве прекрасно понимают, что его ждет после встречи в "нормандском формате", заверил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Утро.ru 03:10
Спорт

Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории

Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
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Происшествия

Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

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Опубликован первый трейлер «Черной вдовы»

Премьера в России - 30 апреля 2020 Студия Marvel опубликовала первый трейлер суперегеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
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Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
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Месси обошел ван Дейка на семь очков в голосовании за «Золотой мяч»

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси обошел защитника "Ливерпуля" голландца Вирджила ван Дейка на семь очков в голосовании за "Золотой мяч", сообщает France Football.
РИА Новости 05:36
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Проезд в московском метро подорожает

По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мыслями о предстоящей игре со своим бывшим клубом – «Манчестер Юнайтед».
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«АвтоВАЗ» объявил акции и скидки на покупку автомобилей Lada

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В финале Гран-при в Турине выступят 7 учеников и дочь Тутберидзе

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Венгрия попросила Россию помочь бороться с националистами на Украине

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Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии Ленинского комсомола. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер. Снимался в кинофильмах.
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Ольга Бузова
Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса театра, кино и дубляжа. Известна как бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ»; с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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