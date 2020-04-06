Коронавирус

Inc-news.ruInc-news.ruЛьва Лещенко выписали из Коммунарки

Оба повторных теста на наличие коронавируса артиста показали отрицательный результат. Народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга выписаны из подмосковной инфекционной больницы в Коммунарке.
Читать в источнике
Комментировать161
Владимир Винокур
Выписался, едет... Сегодня вечером отметим по скайпу.
— Владимир Винокур, певецРИА Новости 10:16
с чего всё началось

Лев Лещенко: «В дверях врач мне сказал: «Выматывайтесь!»

Льва Лещенко выписали из Коммунарки после пневмонии. Результаты анализов на коронавирус у народного артиста отрицательные. В процессе нашего разговора любимец публики ждал результатов КТ, после чего надеялся выписаться из больницы.
Московский Комсомолец06:20

Подробнее о событии

"Выматывайтесь из Коммунарки!": Лещенко сделал прощальное фото с врачами и укатил из больницы на "Майбахе"

Комсомольская правда14:45

Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке

ТАСС10:04

Заразившегося COVID-19 Лещенко вскоре выпишут из больницы

Интерфакс05:55

Лев Лещенко заявил о выздоровлении от коронавируса и выписке из больницы

РБК08:56

«Буду сидеть еще на карантине». Лещенко рассказал о выписке из Коммунарки и своем самочувствии

Телеканал 360°10:42

Лещенко раскрыл подробности болезни Игоря Николаева

Московский Комсомолец08:50

Лещенко выписали из больницы в Коммунарке

РИА Новости10:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 17:11, Ашберн
Армия и оружие

Новейший российский фрегат завершил испытания на Северном флоте

Вести.Ru 05:32
Общество

Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске

Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшем в Ижевске с замминистра Дмитрием Овсянниковым, говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 08:03
Единоборства

Дана Уайт: UFC 249 состоится, но Хабиба не будет

Дана Уайт в социальной сети Twitter ответил инсайдеру Ариэлю Хельвани, который утверждает, что глава UFC договорился с президентом России Владимиром Путиным о поездке Хабиба в США на бой с Тони Фергюсоном.
ODDS.ru 01:25
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной нашли коронавирус

Lenta.ru 12:56
Общество

В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в этом году

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
Интерфакс 13:59
Общество

Кондратьев: на Кубани с 12 апреля могут смягчить режим карантина

В Краснодарском крае при стабильной эпидемиологической ситуации с 12 апреля могут смягчить условия карантина, разрешив передвижение внутри муниципальных образований.
РБК Краснодар 06:45
Общество

Премьер Израиля ввел полный карантин на Песах с 7 по 10 апреля

Полный карантин будет действовать с 16 часов по Москве 7 апреля по 7 часов утра 10 апреля, сообщает ТАСС.
Вести.Ru 15:23
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru 14:57
Шоу-бизнес

Айза Анохина продает квартиру в центре Москвы за 58 млн рублей

Айза Анохина продаёт свою квартиру в центре Москвы, купленную в 2018 году.
Актуальные Новости 09:05
Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
РИА Новости 15:47
Общество

Россия возобновила авиарейсы для вывоза граждан из-за границы

С 6 апреля Россия возобновила международные авиарейсы по вывозу российских граждан из зарубежных стран.
RT на русском 15:52
Авто

Началось производство внедорожного пикапа Lada 4x4

Как сообщают «Автоновости дня», характеристики и оснащение автомобиля идентичны обычным внедорожным пикапам с несущей конструкцией кузова.
Автоновости дня 01:58
Общество

Из-за коронавируса День Победы предложили провести без ветеранов

Собака.ru 12:16
Авто

Новые Toyota Land Cruiser 70 и FJ Cruiser продает «Toyota»

Как оказалось, новые внедорожники продаются на рынках ОАЭ и в Африке. В ЮАР доступны пикап и универсал Land Cruiser 76 и 79.
ГЛАС.RU вчера в 07:01
Происшествия

В Тульской области названы города, в которых зафиксирован коронавирус

Тула, 6 апреля 2020, 16:55 — REGNUM Случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы на территории семи населённых пунктов Тульской области.
REGNUM 09:55
Игры

Появилась информация о выходе Mafia II: Definitive Edition

Пока неизвестно, для каких платформ выйдет Mafia II: Definitive Edition.
Нева Спорт 06:01
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Коммерсантъ вчера в 08:52
Общество

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации

Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Коммерсантъ 14:23
Здоровье

Доктор Комаровский назвал эффективное средство защиты от коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярные мифы о медицинских масках и назвал эффективное средство защиты от коронавируса.
РИА Новости 14:05
Общество

Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге

Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
РБК 10:22
Общество

«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности

Сеть магазинов "Спортмастер" приняла решение временно закрыть все свои магазины на время режима повышенной готовности, введенного в связи со вспышкой коронавируса.
ТАСС 16:44
Армия и оружие

Российские военные проводят дезинфекцию в Сербии

Российские военные специалисты, прибывшие в Сербию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, проводят мероприятия по дезинфекции.
Коммерсантъ вчера в 11:28
Экономика

В России начнется выдача кредитов бизнесу под 0% для выплаты зарплат

Банки России в связи с пандемией коронавируса начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат.
Газета.Ru 07:55
Экономика

Альфа-Банк перестал выдавать кредиты пострадавшим от коронавируса

Альфа-Банк перестал выдавать потребительские кредиты работникам отраслей, которые пострадали от коронавирусной инфекции и введённого государством карантина.
News.ru 15:19
Гаджеты

Xiaomi обновила Mi Max 3 и Mi 8 Lite до Android 10

Без лишней шумихи китайская компания выпустила глобальные прошивки MIUI 11, основанные на Android 10, для смартфонов Mi Max 3 и Mi 8 Lite.
3DNews 14:40
Хоккей

Панарин о самоизоляции в США: фляга уже подъезжает немножко

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Артемий Панарин рассказал, как он справляется с режимом самоизоляции в связи с коронавирусом в США.
RT на русском 16:44
Шоу-бизнес

Игорь Николаев выписан из больницы в Коммунарке

Все многочисленные поклонники таланта Игоря Николаева могут вздохнуть спокойно, третий заключительный тест на коронавирус дал отрицательный результат и 60-летний композитор, наконец, покидает больницу в Коммунарке и отправляется домой.
МонаВиста 08:08
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 11:48
Авто

Автомобили Toyota в России подорожали

Меньше всего прибавил в цене Toyota Corolla – 29 тыс. рублей.
Tvoe-avto.com 03 апреля в 14:56
Общество

Правительство ввело ограничения на продажу масок

В пeречень медицинских изделий, для которых введены данные ограничения, попали фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки, комплекты защитной одежды для медиков.
Известия 15:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии Ленинского комсомола. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное