Коронавирус
Inc-news.ruЛьва Лещенко выписали из Коммунарки
Оба повторных теста на наличие коронавируса артиста показали отрицательный результат. Народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга выписаны из подмосковной инфекционной больницы в Коммунарке.
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Выписался, едет... Сегодня вечером отметим по скайпу.
с чего всё началось
Льва Лещенко выписали из Коммунарки после пневмонии. Результаты анализов на коронавирус у народного артиста отрицательные. В процессе нашего разговора любимец публики ждал результатов КТ, после чего надеялся выписаться из больницы.Московский Комсомолец06:20
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Япония вводит режим чрезвычайной ситуации
Япония вводит режим чрезвычайной ситуации В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации.
Здоровье
Доктор Комаровский назвал эффективное средство защиты от коронавируса
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Общество
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Общество
«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности
Сеть магазинов "Спортмастер" приняла решение временно закрыть все свои магазины на время режима повышенной готовности, введенного в связи со вспышкой коронавируса.
Армия и оружие
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Экономика
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Экономика
Альфа-Банк перестал выдавать кредиты пострадавшим от коронавируса
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Без лишней шумихи китайская компания выпустила глобальные прошивки MIUI 11, основанные на Android 10, для смартфонов Mi Max 3 и Mi 8 Lite.
Хоккей
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Игорь Николаев выписан из больницы в Коммунарке
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Политика
США признали террористической организацию националистов из России
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Авто
Автомобили Toyota в России подорожали
Меньше всего прибавил в цене Toyota Corolla – 29 тыс. рублей.
Общество
Правительство ввело ограничения на продажу масок
В пeречень медицинских изделий, для которых введены данные ограничения, попали фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки, комплекты защитной одежды для медиков.