Коронавирус
Ореанда-НовостиЛещенко заявил, что его попросили «выматываться из Коммунарки»
Лещенко заявил, что врач продемонстрировал на пальцах "викторию", сообщил артисту о том, что он здоров, и предложил "выматываться из Коммунарки". Утверждается, что артиста выписали после того, как была проведена компьютерная томография.
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Выписался, едет... Сегодня вечером отметим по скайпу.
с чего всё началось
Льва Лещенко выписали из Коммунарки после пневмонии. Результаты анализов на коронавирус у народного артиста отрицательные. В процессе нашего разговора любимец публики ждал результатов КТ, после чего надеялся выписаться из больницы.Московский Комсомолец06:20
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Политика
Трамп обсуждает возможность второй волны денежных выплат американцам
Администрация президента США Дональда Трампа серьезно обсуждает возможность проведения второй волны единовременных денежных выплат населению в рамках мер поддержки в условиях коронавируса.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Общество
Мишустин прокомментировал ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия предпринимает все усилия для того, чтобы вернуть находящихся за рубежом россиян на родину.
Авто
Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега
Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
Здоровье
Доктор Комаровский назвал эффективное средство защиты от коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярные мифы о медицинских масках и назвал эффективное средство защиты от коронавируса.
Происшествия
В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом
В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом, сообщили власти российского региона.
Экономика
Сбербанк рассказал об условиях предоставления кредитных каникул
Сбербанк разъяснил, что для получения кредитных каникул клиенты должны документально подтвердить снижение официального, облагаемого налогом, дохода за последний месяц в сравнении со среднемесячным доходом в 2019 году.
Происшествия
Потушен один из лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения
Чернобыль, Украина, 6 апреля 2020, 17:37 — REGNUM Удалось потушить один из очагов лесного пожара на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает 6 апреля пресс-служба ГЧС Украины.
Общество
В Минздраве объяснили рост числа молодых россиян с коронавирусом
Количество молодых россиян с коронавирусом увеличилось из-за того, что многие не соблюдают режим самоизоляции.
Экономика
ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Наука
Учёные доказали необходимость ношения масок при пандемии коронавируса
Специалисты сошлись во мнении, что в условиях пандемии коронавируса ношение масок является оправданным.
Музыка
Автор хита Pen Pineapple Apple Pen снял клип про коронавирус
За двое суток видео набрало более полутора миллионов просмотров. Читайте также: "На марлевых масках коронавирус сохраняется до недели"
Технологии
Mail.ru Group перезапустила ICQ
Версии для десктопа позволяют делиться изображением на своем экране - например, во время презентации или обсуждения рабочих вопросов.В новой ICQ можно создавать групповые чаты на десятки тысяч собеседников.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
Минпросвещения опубликовало новое расписание ЕГЭ
Министерство просвещения подготовило проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Происшествия
Юг областного центра остался без света из-за аварии
Аварийное отключение электроэнергии на сетях ФРС ПАО "Сахалинэнерго" 7 апреля произошло в южной части областного центра.
Единоборства
Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном
Экономика
Бизнесу в Приморье снизили налоговую нагрузку из-за коронавируса
«Дополнительные меры поддержки МСП разработаны по инициативе главы региона и призваны снизить налоговую нагрузку на экономику края в период борьбы с эпидемией», — пояснил зампред правительства Приморского края Константин Шестаков.
Общество
В России число зараженных коронавирусом за сутки впервые превысило 900
Общее количество зараженных в нашей стране превысило 5 тысяч человек, за сутки этот показатель увеличился на 954 человека.
Наука
Эректильная дисфункция влияет на продолжительность жизни мужчин
На продолжительность жизни мужчин влияет эректильная дисфункция, такое заключение сделали ученые из Бельгии после проведенного ими исследования.
Общество
Состояние заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Общество
В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса
В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в Европу
Наука
Ученые обнаружили новый вид бактерий, питающихся пластиком
Ученые из Кембриджского университета обнаружили новый вид бактерий, которые способны не просто разрушать пластик, но и использовать его в качестве пищи.
Политика
NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt
Тест на коронавирус экс-капитана авианосца USS Theodore Roosevelt Бретта Крозье, которого освободили от должности после того, как в СМИ попало его письмо о вспышке эпидемии на борту судна, оказался положительным.
Экономика
МТС готовит к выходу на рынок собственную систему денежных переводов
Бывший президент «Юнистрим» Кирилл Пальчун займется созданием новой системы денежных переводов в группе МТС, куда он перешел на работу.