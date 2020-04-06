Коронавирус

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиЛещенко заявил, что его попросили «выматываться из Коммунарки»

Лещенко заявил, что врач продемонстрировал на пальцах "викторию", сообщил артисту о том, что он здоров, и предложил "выматываться из Коммунарки". Утверждается, что артиста выписали после того, как была проведена компьютерная томография.
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Владимир Винокур
Выписался, едет... Сегодня вечером отметим по скайпу.
— Владимир Винокур, певецРИА Новости 10:16
с чего всё началось

Лев Лещенко: «В дверях врач мне сказал: «Выматывайтесь!»

Льва Лещенко выписали из Коммунарки после пневмонии. Результаты анализов на коронавирус у народного артиста отрицательные. В процессе нашего разговора любимец публики ждал результатов КТ, после чего надеялся выписаться из больницы.
Московский Комсомолец06:20

Подробнее о событии

"Выматывайтесь из Коммунарки!": Лещенко сделал прощальное фото с врачами и укатил из больницы на "Майбахе"

Комсомольская правда14:45

Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке

ТАСС10:04

Заразившегося COVID-19 Лещенко вскоре выпишут из больницы

Интерфакс05:55

Лев Лещенко заявил о выздоровлении от коронавируса и выписке из больницы

РБК08:56

«Буду сидеть еще на карантине». Лещенко рассказал о выписке из Коммунарки и своем самочувствии

Телеканал 360°10:42

Лещенко раскрыл подробности болезни Игоря Николаева

Московский Комсомолец08:50

Лещенко выписали из больницы в Коммунарке

РИА Новости10:16
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Политика

Трамп обсуждает возможность второй волны денежных выплат американцам

Администрация президента США Дональда Трампа серьезно обсуждает возможность проведения второй волны единовременных денежных выплат населению в рамках мер поддержки в условиях коронавируса.
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Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 15:30
Общество

Мишустин прокомментировал ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия предпринимает все усилия для того, чтобы вернуть находящихся за рубежом россиян на родину.
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Россияне всё ещё могут купить «Копейки», «Жигули» и «Волги» без пробега

Уровень пробега на одометре равен 375 км. В Подмосковье сохранился легендарный ВАЗ-2101 "Копейка", который был выпущен в 1974 году.
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Доктор Комаровский назвал эффективное средство защиты от коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярные мифы о медицинских масках и назвал эффективное средство защиты от коронавируса.
РИА Новости 14:05
Происшествия

В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом

В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом, сообщили власти российского региона.
Lenta.ru 20:08
Экономика

Сбербанк рассказал об условиях предоставления кредитных каникул

Сбербанк разъяснил, что для получения кредитных каникул клиенты должны документально подтвердить снижение официального, облагаемого налогом, дохода за последний месяц в сравнении со среднемесячным доходом в 2019 году.
Вести Подмосковья вчера в 12:18
Происшествия

Потушен один из лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения

Чернобыль, Украина, 6 апреля 2020, 17:37 — REGNUM Удалось потушить один из очагов лесного пожара на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает 6 апреля пресс-служба ГЧС Украины.
REGNUM 10:37
Общество

В Минздраве объяснили рост числа молодых россиян с коронавирусом

Количество молодых россиян с коронавирусом увеличилось из-за того, что многие не соблюдают режим самоизоляции.
URA.Ru 18:39
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета вчера в 07:23
Наука

Учёные доказали необходимость ношения масок при пандемии коронавируса

Специалисты сошлись во мнении, что в условиях пандемии коронавируса ношение масок является оправданным.
Наша версия 07:29
Музыка

Автор хита Pen Pineapple Apple Pen снял клип про коронавирус

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Mail.ru Group перезапустила ICQ

Версии для десктопа позволяют делиться изображением на своем экране - например, во время презентации или обсуждения рабочих вопросов.В новой ICQ можно создавать групповые чаты на десятки тысяч собеседников.
ИКС 02:55
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

Минпросвещения опубликовало новое расписание ЕГЭ

Министерство просвещения подготовило проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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Происшествия

Юг областного центра остался без света из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии на сетях ФРС ПАО "Сахалинэнерго" 7 апреля произошло в южной части областного центра.
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Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

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Экономика

Бизнесу в Приморье снизили налоговую нагрузку из-за коронавируса

«Дополнительные меры поддержки МСП разработаны по инициативе главы региона и призваны снизить налоговую нагрузку на экономику края в период борьбы с эпидемией», — пояснил зампред правительства Приморского края Константин Шестаков.
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Общество

В России число зараженных коронавирусом за сутки впервые превысило 900

Общее количество зараженных в нашей стране превысило 5 тысяч человек, за сутки этот показатель увеличился на 954 человека.
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Галкин в роли Жванецкого посмеялся над коронавирусом

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Эректильная дисфункция влияет на продолжительность жизни мужчин

На продолжительность жизни мужчин влияет эректильная дисфункция, такое заключение сделали ученые из Бельгии после проведенного ими исследования.
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Общество

Состояние заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось

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Lenta.ru 15:23
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
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Общество

В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения

"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
РИА Новости 01:54
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM 03:43
Общество

В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в Европу

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Наука

Ученые обнаружили новый вид бактерий, питающихся пластиком

Ученые из Кембриджского университета обнаружили новый вид бактерий, которые способны не просто разрушать пластик, но и использовать его в качестве пищи.
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Политика

NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца Theodore Roosevelt

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РБК вчера в 16:12
Экономика

МТС готовит к выходу на рынок собственную систему денежных переводов

Бывший президент «Юнистрим» Кирилл Пальчун займется созданием новой системы денежных переводов в группе МТС, куда он перешел на работу.
Ведомости 19:55
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Лев Лещенко
Певец
Советский и российский эстрадный певец. Народный артист РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат премии Ленинского комсомола. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер.
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