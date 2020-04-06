Льва Лещенко выписали из Коммунарки после пневмонии. Результаты анализов на коронавирус у народного артиста отрицательные. В процессе нашего разговора любимец публики ждал результатов КТ, после чего надеялся выписаться из больницы.

с чего всё началось

Выписался, едет... Сегодня вечером отметим по скайпу.

Лещенко заявил, что врач продемонстрировал на пальцах "викторию", сообщил артисту о том, что он здоров, и предложил "выматываться из Коммунарки". Утверждается, что артиста выписали после того, как была проведена компьютерная томография.

Лещенко заявил, что его попросили «выматываться из Коммунарки»

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