Экономика
Российская газетаЛесной отрасли готовят новые меры поддержки
По мнению вице-премьера, важнейшим условием для вывода отрасли из кризиса является обеспечение прозрачности оборота древесины на всех стадиях: начиная от установления границ лесничеств и лесных участков и до ее заготовки, переработки, доставки до конечного потребителя.
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Футбол
Федотов назвал матч «Зенита» и «Спартака» подставой для Иванова
Судья Игорь Федотов отреагировал на назначение арбитра Сергея Иванова на полуфинальную игру Кубка РФ между «Зенитом» и «Спартаком».
ProstoProSport 06:01
Шоу-бизнес
Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры
Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня 16 июля в 13:20
Шоу-бизнес
Мать Марии Машковой Елена Шевченко в третий раз вышла замуж
Мария Машкова на странице в Instagram обнародовала небольшое видео и рассказала о третьем замужестве матери, актрисы Елены Шевченко.
Дни24 вчера в 03:51
Игры
Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим.
Piter.tv вчера в 03:43
Общество
Кинологи назвали самые популярные клички для собак в России
РБК вчера в 22:26
Происшествия
Полиция Франции задержала подозреваемого после пожара в соборе в Нанте
Нант, Франция, 19 июля 2020, 11:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали одного человека по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в Нанте.
REGNUM 04:55
Шоу-бизнес
Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом
NewInform 17 июля в 13:27
Гаджеты
Ноутбук Chuwi CoreBook Pro с 13,2 экраном 2K оценён в $499
Цена Chuwi CoreBook Pro составляет $499. Ноутбук будет поставляться с операционной системой Windows 10.
3DNews вчера в 00:23
Политика
Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском вчера в 15:26
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку "Формулы-2" в Венгрии в субботу, 18 июля.
Известия вчера в 15:47
Происшествия
На берегу реки в Волгограде нашли части тела жителя Саратова
Расчлененное тело жителя Саратова, находящегося в розыске, найдено в пакетах на берегу Волги в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 06:23
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Общество
Конгрессмены США перепутали снимки умерших чернокожих сенаторов
Республиканцы отдали дань его памяти в социальной сети Twitter, однако прикрепили к своим постам фотографию другого афроамериканца — Элайджи Каммингса, который умер в прошлом году.
Слово и Дело 05:14
Общество
Четыре федеральных стационара Петербурга вернутся к штатной работе
С 27 июля к штатной работе вернутся четыре федеральных стационара Петербурга.
Питерские заметки 06:35
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
Политика
Премьер Чехии допустил отсутствие итогового соглашения на саммите ЕС
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, представляющий страну на проходящем в воскресенье внеплановом саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе, заявил, что не исключает возможности, что его участникам не удастся достичь соглашения.
Известия 06:13
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Шоу-бизнес
Гарик Харламов вышел в свет с похожей на его жён блондинкой
Фанаты Харламова отмечают, что девушка, в компании которой он засветился, очень похожа на его прежних избранниц – экс-супругу Юлию Лещенко и актрису Кристину Асмус.
iReactor 06:21
Авто
Локализованные «ГАЗели» под брендом HDC появились в Украине
Речь идет об укороченной колесной базе. Вариант с растянутой базой предлагается как HDC 21R33.
Evo-rus.com 02:21
Гаджеты
Смартфон Lenovo Legion получит поддержку 90 Вт зарядки
Изображение показывает, что смартфон получит одно из самых быстрых зарядных устройств в мире, мощность которого составляет 90 Вт.
ITZine.ru 06:13
Хоккей
Коронавирус атакует: случаи заражения COVID-19 в КХЛ
13 июля Морозов утверждал, что среди инфицированных были два хоккеиста "Северстали", трое игроков "Торпедо", один положительный результат теста на COVID-19 был выявлен в "Спартаке".
Газета.Ru вчера в 13:11
Политика
Асад с супругой проголосовали на выборах в Народный совет Сирии
В рамках сирийского законодательства парламентские выборы проходят только на территории Сирии с разделением по округам, где каждый имеет право голосовать только на месте постоянного проживания.
РИА Новости 04:07
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
МИР 24 17 июля в 02:11
Армия и оружие
О тульском НПО «Сплав» расскажут в программе «Военная приемка»
На этой неделе программа «Военная приемка» расскажет об «Урагане», «Смерче», «Граде», «Торнадо».
Тульские новости вчера в 23:17
Экономика
Минстрой России призвал снизить стоимость жилья
В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ 17 июля в 09:56