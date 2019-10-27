Происшествия

РБКРБКЛесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город

Вечером в Свердловской области газоснабжения были лишены свыше 37 тыс. человек, об этом сообщает «Облгазета.ru».
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
Информация о повреждении лесовозом газопровода диаметром 426 миллиметров в городе Североуральске поступила вечером в воскресенье, 27 октября, в 18:27 местного времени, сообщают
 в МЧС России по Свердловской области.
Российская газета12:18

Подробнее о событии

В Свердловской области почти 40 тысяч человек остались без газа

РИА Новости14:02

В Североуральске лесовоз повредил газопровод: без газа 37 тысяч человек

Областная газета11:37

Лесовоз повредил газопровод в Свердловской области и оставил без газа почти 3 тыс. домов

Интерфакс12:47

Уральский город, оставшийся без газа, ждут ночные заморозки

URA.Ru13:35

Лесовоз повредил газопровод в Североуральске

ТАСС11:50

На Урале лесовоз повредил газовую трубу: город и три поселка остались без газа

КП - Екатеринбург14:01

На Урале лесовоз пробил газопровод. Город и три посёлка остались без газа

Екатеринбург Онлайн11:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:58, Ашберн
Общество

Жителя Кривого Рога осудили за футболку с гербом СССР

Житель Кривого Рога предстал перед судом за ношение футболки с гербом СССР, сообщает издание "Главком".
РИА Новости 07:58
Происшествия

Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств

Коммерсантъ вчера в 11:21
Происшествия

В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

Российская газета 04:58
Политика

В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент

Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.
Российская газета вчера в 22:00
Армия и оружие

Курды покинули сирийско-турецкую границу

Курдские отряды «Сирийский демократических сил» (SDF) окончательно отвели свои войска от сирийско-турецкой границы.
Lenta.ru 10:47
Политика

Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту

Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
РБК 10:16
Хоккей

«Авангард» по буллитам проиграл ЦСКА

Новый Омск 13:18
Авто

Volkswagen представил Volkswagen Golf восьмого поколения

Немецкий автопроизводитель провел презентацию восьмой генерации своего легендарного хэтчбека, который до сих пор остаётся самой продаваемой моделью в Европе.
SpeedMe 24 октября в 13:26
Фигурное катание

Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде

Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 05:11
Армия и оружие

Помощник Трампа заявил, что США не считают Россию союзником

Администрация США не считает Россию своим союзником, однако в случае операции по ликвидации главаря ИГ (запрещено в РФ) Абу-Бакра аль-Багддаи интересы двух стран пересеклись, заявил NBC помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Московский Комсомолец 14:30
Футбол

Комментатор извинился за задержку трансляции матча «Локомотив» — «Спартак»

Комментатор "Матч ТВ" Михаил Моссаковский принёс извинения за позднее начало трансляции матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги "Локомотив" — "Спартак" — 0:3.
Чемпионат 13:14
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
REGNUM 14:36
Политика

В офисе Зеленского заявили о вывозе незаконного оружия из Золотого

«По информации МВД Украины, 27 октября незаконное оружие, которое находилось в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого», — говорится в ролике.
Известия 15:11
Футбол

Джака послал болельщиков «Арсенала»

По информации английских СМИ, уходя с поля Гранит несколько раз произнёс оскорбление, послав болельщиков.
Евро-футбол.ру 15:22
Экономика

Медведев навел порядок в экономике: сколько россиян могут купить чиновники

Самый богатый наш государственный деятель, Валерий Пономарев, сенатор от Камчатского края, за прошлый год заработал 2,4 млрд руб. Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев — 2,3 миллиарда.
Московский Комсомолец 09:10
Шоу-бизнес

Участник шоу «Голос» рассказал, почему не пожал руку Валерию Сюткину

Участник шоу «Голос» Даниил Королев не пожал руку Валерию Сюткину из-за того, что переволновался.
АБН вчера в 08:10
Политика

Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины

Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
РИА Новости 13:16
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Космос

Секретный челнок США вернулся на Землю после двух лет в космосе

Секретный американский челнок X-37B вернулся на Землю после того, как провел в космосе рекордные два года.
BFM.ru 10:26
Общество

В РПЦ назвали главную цель публикаций об избиении священником жены

Публикации об избиении рязанским священником супруги связаны с желанием феминисток «отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам».
Lenta.ru 15:01
Космос

Ученые нашли «ворота» для комет внутрь Солнечной системы

Астрономы обнаружили область за орбитой Юпитера, через которую многие кометы попадают внутрь Солнечной системы, сообщает The Astrophysical Journal Letters.
Москва 24 25 октября в 14:41
Политика

Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище

Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:27
Политика

Россия сочла угрозы «Азова» Зеленскому проявлением двоевластия

Угрозы лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого президенту Украины свидетельствуют о двоевластии в стране.
Lenta.ru 15:47
Общество

Медведев обратил внимание на штрафы за небольшое превышение скорости

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился изучить вопрос о новых штрафах для отечественных автомобилистов.
Piter.tv 25 октября в 10:58
Происшествия

В Карелии опрокинулся автобус с детьми

Автобус, перевозивший детей, опрокинулся в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС 15:05
Культура

Телеигра «Слабое звено» вернется в эфир

Телевикторина «Слабое звено» вернется в российский эфир.
Lenta.ru 25 октября в 13:25
Происшествия

Россиянин, впавший в кому в Турции, умер в самолете

Житель Республики Коми Александр Денисов, который впал в кому во время отдыха в Турции, умер на борту самолета, следовавшего в Сыктывкар.
РИА Новости 09:40
Финансы

Дан прогноз по ставке ФРС США на 30 октября и курсу доллара

В пятницу ЦБ РФ резко снизил ключевую ставку на 0,5 процента.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

«Ленэнерго» восстановило электроснабжение в Ленобласти

Интерфакс 15:02
Общество

В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют десятки тысяч человек

Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали десятки тысяч человек.
РБК 24 октября в 22:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное