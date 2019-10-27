с чего всё началось

Вечером в Свердловской области газоснабжения были лишены свыше 37 тыс. человек, об этом сообщает «Облгазета.ru».

Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город

Политика В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.

Политика Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.

Авто Volkswagen представил Volkswagen Golf восьмого поколения Немецкий автопроизводитель провел презентацию восьмой генерации своего легендарного хэтчбека, который до сих пор остаётся самой продаваемой моделью в Европе.

Фигурное катание Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.

Армия и оружие Помощник Трампа заявил, что США не считают Россию союзником Администрация США не считает Россию своим союзником, однако в случае операции по ликвидации главаря ИГ (запрещено в РФ) Абу-Бакра аль-Багддаи интересы двух стран пересеклись, заявил NBC помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Футбол Джака послал болельщиков «Арсенала» По информации английских СМИ, уходя с поля Гранит несколько раз произнёс оскорбление, послав болельщиков.

Политика Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.