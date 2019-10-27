Происшествия
РБКЛесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город
Вечером в Свердловской области газоснабжения были лишены свыше 37 тыс. человек, об этом сообщает «Облгазета.ru».
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с чего всё началось
Информация о повреждении лесовозом газопровода диаметром 426 миллиметров в городе Североуральске поступила вечером в воскресенье, 27 октября, в 18:27 местного времени, сообщают в МЧС России по Свердловской области.Российская газета12:18
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На Урале лесовоз повредил газовую трубу: город и три поселка остались без газа
КП - Екатеринбург14:01
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