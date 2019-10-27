с чего всё началось

Вечером в Свердловской области газоснабжения были лишены свыше 37 тыс. человек, об этом сообщает «Облгазета.ru».

Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город

Политика Опубликовано фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади Белый дом опубликовал фотографию американского президента Дональда Трампа, наблюдающего за операцией по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Политика Зеленский опубликовал новое видео скандального спора с националистами Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook выложил видео, снятое во время его визита в Золотое.

Общество В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров В Калифорнии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом пожаров на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.

Экономика Пенсионерам хотят увеличить единовременную выплату ПФР хочет поменять порядок расчета и назначать ежемесячную выплату лишь тем пенсионерам, у которых она превысит 20% от федерального уровня прожиточного минимума пенсионеров (сейчас этот показатель равен 8846 рублей).

Общество В Донецке взорвали вышку сотовой связи В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.

Фигурное катание Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.

Политика Нацполиция сообщила о разоружении нацистов в Золотом Напомним, в субботу, 26 октября, Зеленский приехал в оккупированное украинскими нацистами село Золотое, чтобы поговорить с обосновавшимися там украинскими нацистами, срывающими разведение войск.

Футбол Нидерландскому футболисту выбили зубы на поле Защитник нидерландского клуба "АЗ Алкмаар" Пантелис Хатцидиакос лишился двух зубов на матче 11-го туда чемпионата Голландии против ПСВ, сообщает lenta.ru.

Политика Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса» Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.