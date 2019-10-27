Происшествия

РБКРБКЛесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город

Вечером в Свердловской области газоснабжения были лишены свыше 37 тыс. человек, об этом сообщает «Облгазета.ru».
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Информация о повреждении лесовозом газопровода диаметром 426 миллиметров в городе Североуральске поступила вечером в воскресенье, 27 октября, в 18:27 местного времени, сообщают
 в МЧС России по Свердловской области.
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