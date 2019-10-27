Происшествия

РБКРБКЛесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город

В результате инцидента городская мэрия созвала срочное совещание, где обсуждает вопрос о переводе котельных на резервное топливо. Ранее 9 октября в Москве рейсовый автобус повредил магистральный газопровод жилого дома в Перовском проезде.
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На Урале лесовоз повредил газовую трубу: город и три поселка остались без газа

КП - Екатеринбург14:01

В Североуральске лесовоз повредил газопровод: без газа 37 тысяч человек

Областная газета11:37

Уральский город, оставшийся без газа, ждут ночные заморозки

URA.Ru13:35

Лесовоз повредил газопровод в Североуральске

ТАСС11:50

В Североуральске лесовоз оставил тысячи домов без газа

Уральский меридиан11:50

Лесовоз повредил газопровод в Свердловской области и оставил без газа почти 3 тыс. домов

Интерфакс12:47

На Урале лесовоз пробил газопровод. Город и три посёлка остались без газа

Екатеринбург Онлайн11:21
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Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
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Мойка78 24 октября в 06:59
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Piter.tv 25 октября в 10:58
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Трамп подтвердил гибель лидера ИГ

Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Коммерсантъ 09:26
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Краснодар — Оренбург 1:1 (2-й тайм)

Свободная Пресса 14:09
Происшествия

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На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Фигурное катание

Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде

Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
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Картофельное пюре оказалось лучшей едой для интенсивных тренировок

Удар56 10:12
Происшествия

Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства

Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.
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Общество

Xiaomi начала грандиозную распродажу телевизоров

Компания Xiaomi решила не ждать еще две недели, объявив о том, что желающие уже сейчас могут приобрести телевизоры компании по скидкам в честь грядущего праздника 11.11.
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Общество

В Кривом Роге мужчину приговорили за ношение футболки с гербом СССР

РБК 08:51
Политика

Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому вводом 10 тысяч бойцов в Донбасс

RT на русском 10:33
Здоровье

В Тюменской области из-за гаффской болезни закрыли целое озеро

Znak.com вчера в 06:45
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Роскомнадзор назвал творчество Егора Крида сатанизмом

Lisa.ru вчера в 11:30
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Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине

Отец расстрелявшего восемь человек в Забайкалье сказал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части.
РБК 14:11
Технологии

На смену SMS придут RCS-сообщения

В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Ruposters.ru 25 октября в 06:43
Общество

Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу

РИА Новости 08:46
Экономика

Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил

Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
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В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать

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Армия и оружие

На Украине предложили вернуть призыв в армию с 18 лет

Управление персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ выступило с предложением вернуть в стране призыв на срочную службу в армию с 18 лет.
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Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем

Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Футбол

Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча

Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Газета.Ru вчера в 11:36
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Астрономы проведут поиски атмосферы на планете с тремя солнцами

Вряд ли есть жизнь и на LTT1445Ab — каменистой планете радиусом в 1,38 раза больше нашей.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической

Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
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Футбол

Как «Спартак» разгромил «Локомотив» в дерби

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Футбол

Карпин готовится снова стать отцом

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что снова станет отцом.
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Экономика

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 25 октября в 08:06
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