Происшествия
РБКЛесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город
В результате инцидента городская мэрия созвала срочное совещание, где обсуждает вопрос о переводе котельных на резервное топливо. Ранее 9 октября в Москве рейсовый автобус повредил магистральный газопровод жилого дома в Перовском проезде.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
На Урале лесовоз повредил газовую трубу: город и три поселка остались без газа
КП - Екатеринбург14:01
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:28, Ашберн
Футбол
Гол Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Здоровье
Ученые выяснили, когда лучше принимать лекарства от давления
Испанские ученые выяснили, что лекарства от повышенного кровяного давления лучше принимать в вечернее время или перед сном.
Общество
Медведев обратил внимание на штрафы за небольшое превышение скорости
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился изучить вопрос о новых штрафах для отечественных автомобилистов.
Армия и оружие
Трамп подтвердил гибель лидера ИГ
Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Футбол
Краснодар — Оренбург 1:1 (2-й тайм)
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде
Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Происшествия
Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства
Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.
Общество
Xiaomi начала грандиозную распродажу телевизоров
Компания Xiaomi решила не ждать еще две недели, объявив о том, что желающие уже сейчас могут приобрести телевизоры компании по скидкам в честь грядущего праздника 11.11.
Политика
Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому вводом 10 тысяч бойцов в Донбасс
Здоровье
В Тюменской области из-за гаффской болезни закрыли целое озеро
Общество
Роскомнадзор назвал творчество Егора Крида сатанизмом
Происшествия
Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине
Отец расстрелявшего восемь человек в Забайкалье сказал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части.
Технологии
На смену SMS придут RCS-сообщения
В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Армия и оружие
На Украине предложили вернуть призыв в армию с 18 лет
Управление персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ выступило с предложением вернуть в стране призыв на срочную службу в армию с 18 лет.
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Футбол
Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча
Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Космос
Астрономы проведут поиски атмосферы на планете с тремя солнцами
Вряд ли есть жизнь и на LTT1445Ab — каменистой планете радиусом в 1,38 раза больше нашей.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Происшествия
Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств
Футбол
Как «Спартак» разгромил «Локомотив» в дерби
Футбол
Карпин готовится снова стать отцом
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что снова станет отцом.
Экономика
Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн
Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.