Происшествия
Вести.RuЛесовоз обрушил мост в Иркутской области
ЧП произошло поздним вечером 3 декабря на мосту через реку Масловка, когда на рассчитанную на максимальную нагрузку в 20 тонн конструкцию заехал грузовик общей массой свыше 60 тонн. Последствия троекратной перегрузки не заставили себя ждать — мост сложился пополам, а лесовоз застрял на реке.
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Движение транспорта ограничили на дороге Усть-Кут – Киренск из-за обрушения моста
IrkutskMediaвчера в 22:55
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