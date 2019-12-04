Происшествия

Вести.RuВести.RuЛесовоз обрушил мост в Иркутской области

ЧП произошло поздним вечером 3 декабря на мосту через реку Масловка, когда на рассчитанную на максимальную нагрузку в 20 тонн конструкцию заехал грузовик общей массой свыше 60 тонн. Последствия троекратной перегрузки не заставили себя ждать — мост сложился пополам, а лесовоз застрял на реке.
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Видео с места обрушения моста на трассе в Иркутской области

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В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
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