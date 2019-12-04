Происшествия

Вести.RuВести.RuЛесовоз обрушил мост в Иркутской области

ЧП произошло поздним вечером 3 декабря на мосту через реку Масловка, когда на рассчитанную на максимальную нагрузку в 20 тонн конструкцию заехал грузовик общей массой свыше 60 тонн. Последствия троекратной перегрузки не заставили себя ждать — мост сложился пополам, а лесовоз застрял на реке.
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Видео с места обрушения моста на трассе в Иркутской области

КП - Иркутск04:31

В Киренском районе Приангарья после обрушения моста ввели режим ЧС

ТАСС03:16

Режим ЧС введён в Киренском районе из-за обрушения моста

ИрСити03:29

В Киренском районе ввели режим ЧС в связи с обрушением моста

Телеинформ03:01

Мост обрушился в Иркутской области

Байкал24вчера в 22:37

Обрушившийся мост в Киренском районе собирались ремонтировать

Твой Иркутсквчера в 23:00

Движение транспорта ограничили на дороге Усть-Кут – Киренск из-за обрушения моста

IrkutskMediaвчера в 22:55
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Общество

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия

В Иркутской области застрелили медведя-убийцу

Вести.Ru 03:28
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Газета.Ru вчера в 23:32
Политика

Демьян Кудрявцев извинился за то, что «Ведомости» не написали о новом расследовании ФБК

Член совета директоров Ведомости Демьян Кудрявцев попросил прощения у читателей за то, что сотрудники издания не написали о последнем расследовании Фонда борьбы с коррупцией об имуществе телеведущей Наили Аскер-заде.
Znak.com вчера в 19:14
Политика

«Проект»: Путин не общается с кремлевским пулом уже 7 лет

Президент РФ Владимир Путин после 2012 года перестал собирать кремлевский пул, то есть журналистов, специально аккредитованных для освещения работы главы государства, для неформального общения.
БИЗНЕС Online 02:26
Общество

Медведев поручил разобраться в вопросе ограничения скорости

Председатель правительства Дмитрий Медведев даст поручение своему заместителю Максиму Акимову, а также главе МВД Владимиру Колокольцеву продумать возможность изменения норм закона, регулирующих порог превышения скорости, за которое не предусмотрена ответственность.
Газета.Ru вчера в 14:58
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России

Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости 03:24
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия вчера в 05:04
Происшествия

Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
RT на русском 03:44
Политика

В конгрессе США приняли резолюцию против участия России в G7

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выражается неодобрение возможному приглашению России на будущие саммиты G7.
RT на русском вчера в 19:32
Общество

Основатели Google Пейдж и Брин ушли с постов в Alphabet

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли со своих постов в материнской компании Alphabet, сообщает AP со ссылкой на заявление компании.
Коммерсантъ вчера в 16:49
Политика

WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ

Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
РИА Новости 03:11
Политика

Киевский эксперт назвал СССР виновником «оглупления» украинцев

В своем блоге в издании "Новое время", которое, по слухам, финансирует Джордж Сорос, Компан посетовал, что уровень образования украинцев "удручает и даже пугает".
Российская газета 03:33
Политика

Казахстан отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией

Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией.
Lenta.ru 03:53
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов назвал Познера «врагом России»

Актер Дмитрий Певцов в интервью порталу "Царьград" назвал телеведущего Владимира Познера "врагом России" за его слова об абортах и мракобесах.
Московский Комсомолец вчера в 14:50
Спорт

Более 40 российских спортсменов подозреваются в допинге

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завело новые дела за нарушение антидопинговых правил в отношении 41 российского спортсмена Об этом сообщает ТАСС.Всего из-за внесенных в базу данных московской лаборатории изменений под подозрение попали 298 человек.
МонаВиста вчера в 22:14
Футбол

Минспорт РФ потратит на футбольную инфраструктуру 27 миллиардов рублей

В рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" к 2024 году будет потрачено 27 миллиардов рублей на создание и развитие футбольной инфраструктуры, заявил министр спорта России Павел Колобков.
РИА Новости 03:30
Общество

В Москве начался снос киноцентра «Соловей»

Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 04:03
Армия и оружие

Государственные испытания броневика «Атлет» начнутся весной

"Атлет" завершает предварительные испытания, весной следующего года запланирован выход на этап госиспытаний.
ТАСС вчера в 19:44
Политика

Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
РИА Новости 03:15
Общество

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:09
Наука

Студент разгадал столетнюю физическую загадку

Известия вчера в 21:00
Религия

В России началось празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы

Известия 02:26
Экономика

РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода

Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
Ведомости 02:47
Происшествия

В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
РБК 03:40
Происшествия

СК завершил расследование дела в отношении сестер Хачатурян

9111.ru вчера в 02:21
Шоу-бизнес

Пригожин назвал гонорар Ротару в РФ невысоким

News.ru вчера в 19:03
Шоу-бизнес

Константин Меладзе подарил Вере Брежневой чемодан

RuNews24.ru 02 декабря в 17:37
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
Политика

В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2

Германия примет ответные меры, если Вашингтон введет санкции против «Северного потока – 2», заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью «РИА Новости».
Известия вчера в 21:56
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