Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Лестер» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Лестер — Арсенал
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Кинг Пауэр»
Джонни Эванс
55′
Айосе Перес
Демарай Грэй
60′
Джейми Варди
68′
Харви Барнс
Деннис Прат
74′
Джеймс Мэддисон
75′
77′
Роб Холдинг
Николас Пепе
80′
Лукас Торрейра
Джо Уиллок
88′
Эктор Бельерин
Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Лестер» — «Арсенал». Ставка: победа «Лестера» за 2.05, тотал больше 2,5 мяча 1.60.
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«Лестер» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

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