Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Лестер» — «Арсенал»: прогноз Романа Гутцайта на матч английской Премьер-лиги

Лестер — Арсенал
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кинг Пауэр»
Джонни Эванс
55′
Айосе Перес
Демарай Грэй
60′
Джейми Варди
68′
Харви Барнс
Деннис Прат
74′
Джеймс Мэддисон
75′
77′
Роб Холдинг
Николас Пепе
80′
Лукас Торрейра
Джо Уиллок
88′
Эктор Бельерин
Футбольный комментатор и спортивный журналист Роман Гутцайт дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Лестер Сити» — «Арсенал».
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