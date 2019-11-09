Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Лестер» — «Арсенал»: прогноз Романа Гутцайта на матч английской Премьер-лиги

Лестер — Арсенал
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Кинг Пауэр»
Джонни Эванс
55′
Айосе Перес
Демарай Грэй
60′
Джейми Варди
68′
Харви Барнс
Деннис Прат
74′
Джеймс Мэддисон
75′
77′
Роб Холдинг
Николас Пепе
80′
Лукас Торрейра
Джо Уиллок
88′
Эктор Бельерин
Футбольный комментатор и спортивный журналист Роман Гутцайт дал прогноз на матч 12-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Лестер Сити» — «Арсенал».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Лестер – Арсенал 9 ноября 2019: прямая трансляция матча 12 тура АПЛ

КП - Самара08 ноября в 20:07

«Лестер» — «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Чемпионатвчера в 10:20

«Лестер» — «Арсенал». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч АПЛ 9 ноября 2019 года

LiveSport.ru07 ноября в 22:13

«Лестер Сити – «Арсенал». 09.11.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratings08 ноября в 15:55

«Лестер» – «Арсенал»: ждать ли успеха «лисов»?

Все про Спорт ру08 ноября в 15:46

Лестер - Арсенал: прогноз Василия Шабалина 9 ноября 2019

Ставка TVвчера в 11:58

Лучшие матчи на выходных: ТОП-6 чемпионатов по футболу

Sputnik Литва08 ноября в 11:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
Политика

Зюганов обвинил Горбачева в разломе СССР

Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой «перестройки», а первый и последний президент СССР Михаил Горбачев просто разломал страну.
Политика Сегодня вчера в 11:04
Политика

Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест

На прошлой неделе Владимир Путин раскритиковал главу ведомства из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
РИА Новости 06:48
Общество

ВС Израиля отклонил прошение об отмене экстрадиции Буркова

Верховный суд Израиля отклонил прошение россиянина Алексея Буркова отменить решение экстрадировать его в США.
BFM.ru 06:20
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Шоу-бизнес

Жена Джигана рассказала о реакции дочек на ее четвертую беременность

Сегодня девушка рассказала подписчикам о том, как посвятила своих троих дочек в то, что у них скоро родится брат или сестра — пол будущего ребенка она пока не называет.
WomanHit.ru 08 ноября в 10:53
Футбол

«Шахтер» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч УПЛ 10 ноября 2019 года

Прогноз На победу "Шахтера" в поединке 14 тура УПЛ букмекеры дают коэффициент 1,73, на ничью они предлагают котировку 3,90, а на победу "Динамо" Киев — 4,50.
LiveSport.ru вчера в 00:41
Футбол

Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Арсеналом»

Петербургский "Зенит" обыграл тульский "Арсенал" в матче 16-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 07:53
Происшествия

Подозреваемый в убийстве студентки СПбГУ находится в тяжелом состоянии

RuNews24.ru 04:31
Хоккей

Сборная России проиграла Чехии на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Газета.Ru 09:16
Наука

Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах

Комнатные растения не приносят никакой пользы для помещения, просто укращают собой интерьер.
Уфимские Заметки 07 ноября в 08:02
Армия и оружие

RAND проанализировала, в каких войнах Россия может принять участие

Американская некоммерческая организация RAND оценила, где и при каких условиях Москва могла бы вмешаться снова, анализируя факторы, которые определяют принятие Россией решений о вмешательстве.
Газета.Ru 09:01
Культура

Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»

Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Политика

Президент Боливии объявил о проведении новых выборов главы государства

Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.
ТАСС 07:16
Политика

В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия

В Салехарде десятилетний школьник умер на картодроме

В Салехарде десятилетний школьник умер во время тренировки на картодроме, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК.
РИА Новости 08:39
Единоборства

Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл на турнире UFC

9 ноября двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов в рамках турнира UFC Fight Night 163 на ринге встретился с представителем Германии Давидом Заваде.
Лезги газет 00:47
Наука

Генетики объяснили «иммунитет» к раку у древних людей

Ученые-генетики на основании ряда исследований информировали о причинах редкого проявления заболевания раком у древних людей.
Территория новостей 08:35
Политика

Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Общество

Стало известно о переносе климатической зимы в Москве

Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Кино

Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»

Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru 06 ноября в 16:03
Здоровье

Несовместимые с алкоголем продукты назвали медики

Алкогольные напитки наносят вред здоровью человека, а в сочетании с некоторыми продуктами еще больший.
ToDay News Ufa 08 ноября в 03:21
Происшествия

Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах её жизни

Pravda.Ru 07:57
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль 08 ноября в 12:42
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле Петровского со стороны ВС Украины

RT на русском 03:13
Общество

Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Путин сообщил, что наградил Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного.
RT на русском 09:14
Армия и оружие

Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений

РИА Новости 04:33
Шоу-бизнес

Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах

После стационарного лечения медики решили положить Ефременкову в больницу для стабилизации состояния. Сейчас Юлия чувствует себя лучше.
StarHit.ru вчера в 07:00
Гаджеты

Будущие часы Apple Watch могут получить сенсор Touch ID

Не исключено, что датчик Touch ID появится в часах Apple Watch следующего поколения.
3DNews 02:29
Происшествия

На Кубани возросло число детей, госпитализированных с отравлением

РИА Новости 08:40
Футбол

Заря - Колос Ковалёвка: прогноз Лео Васильева 10 ноября 2019

Скорее всего Заря выиграет этот матч. Но хочу выбрать вариант немного лучше, а именно 2 гола от Зари.
Ставка TV вчера в 23:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное