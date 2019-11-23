Футбол
Sportbox.RU«Лестер» добился пятой победы подряд в АПЛ
«Лестер» одержал победу над «Брайтоном» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Айосе Перес и Джеймс Мэддисон. Отметим, что «лисы» добились пятой победы подряд в АПЛ.
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Энергетика
В Белоруссии повышают цены на автотопливо из-за роста цены нефти
"С учетом роста на 10% цены на нефть, приобретаемой белорусскими НПЗ в ноябре текущего года по отношению к октябрю, в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение сырья стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 24 ноября 2019 года увеличивается на одну копейку", - проинформировали в "Белнефтехиме".
Общество
Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России
Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Фигурное катание
Александра Трусова исполнила на тренировке тройной аксель
Происшествия
В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина
В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
Политика
Нарышкин заявил о причастности США к политическому кризису в Боливии
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Соединённых Штатов причастны к политическому кризису в Боливии.
Игры
Valve показали геймплей Half-Life: Alyx
Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
Армия и оружие
Националисты совершили ракетную атаку на грузовик ВСУ в Донбассе
В пятницу заместитель начальника НМ ДНР Эдуард Басурин проинформировал журналистов о том, что украинские радикалы совершили ракетный обстрел грузового автомобиля ВСУ в Донбассе.
Происшествия
СК проводит проверку после смертельного ДТП с машиной мэра Тулуна
В результате аварии погибла жена чиновника, сообщает СК. Следователи находятся на месте. Впервые Карих был избран мэром Тулуна в 2010 году.
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.
Происшествия
В Киеве марш трансгендеров прошел со стычками радикалов с полицией
В Киеве во время проведения марша трансгендеров «Транс-марш 2019» представители радикальных организаций пытались прорвать кордон полиции, отделявший их от участников марша.
Шоу-бизнес
Ксения Алферова с гордостью рассказала о работе своей знаменитой мамы
Российская актриса театра и кино, телеведущая Ксения Алферова трепетно относится к своей семье.
Происшествия
Полиция заинтересовалась ночной стрельбой из автомата в Петербурге
Политика
Представитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма
Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.
Кино
Картина Натальи Назаровой «Простой карандаш» получила Гран-при фестиваля в Онфлере
Гран-при кинофестиваля в Онфлере, посвященного России, получила картина режиссера Натальи Назаровой "Простой карандаш".
Теннис
Сборная России уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв потерпели поражение от представителей Канады Дениса Шаповалова и Вашека Поспишила в третьем матче полуфинала Кубка Дэвиса в Мадриде.
Политика
МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.
Политика
Кадыров обсудил с Дмитрием Медведевым проблемы блокпостов в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу, 23 ноября встретился В Москве с премьером-министром России Дмитрием Медведев.
Авто
Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4
В Сети опубликовали новый "живой" снимок, на котором видна часть салона рестайлинговой "Нивы".
Здоровье
Кардиолог рассказала, как держать давление под контролем без лекарств
По словам врача-кардиолога, 1 чашка кофе в долгосрочной перспективе может оказать на организм положительное влияние.
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
Футбол
Вратарь «Ростова» Бабурин раскритиковал судейство в матче с «Динамо»
Вратарь "Ростова" Егор Бабурин раскритиковал судейство в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо".
Наука
Останки «библейского» змея с задними лапами обнаружили археологи
Окаменелые останки описанного в Библии змея с ногами нашли палеонтологи эволюционно-палеонтологического Университета Альберты в Аргентине.
Происшествия
В России горящий BMW потушили стоками из канализации
В Самаре ассенизатор потушил загоревшийся автомобиль BMW. Об этом сообщает «Россия Самара».
Здоровье
Названы 8 продуктов, которые должны быть на кухне у каждого диабетика
Экономика
Работающие пенсионеры могут получить прибавку к пенсии
Пенсии работающим людям в возрасте не индексировали с 2016 года.
Общество
Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году
Политика
Медведев пообещал сохранить советские льготы
Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.