«Лестер» одержал победу над «Брайтоном» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Айосе Перес и Джеймс Мэддисон. Отметим, что «лисы» добились пятой победы подряд в АПЛ.

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