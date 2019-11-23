Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Лестер» добился пятой победы подряд в АПЛ

«Лестер» одержал победу над «Брайтоном» в матче 13-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Айосе Перес и Джеймс Мэддисон. Отметим, что «лисы» добились пятой победы подряд в АПЛ.
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«Лестер» переиграл «Брайтон», «Арсенал» вырвал ничью у «Саутгемптона»

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В Белоруссии повышают цены на автотопливо из-за роста цены нефти

"С учетом роста на 10% цены на нефть, приобретаемой белорусскими НПЗ в ноябре текущего года по отношению к октябрю, в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение сырья стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 24 ноября 2019 года увеличивается на одну копейку", - проинформировали в "Белнефтехиме".
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Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
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В Киеве во время проведения марша трансгендеров «Транс-марш 2019» представители радикальных организаций пытались прорвать кордон полиции, отделявший их от участников марша.
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«Ливерпуль» вырвал победу у «Кристал Пэлас», укрепив лидерство в АПЛ

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Останки «библейского» змея с задними лапами обнаружили археологи

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Медведев пообещал сохранить советские льготы

Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
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