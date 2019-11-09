Футбол

Вести.RuВести.Ru«Лестер» обыграл «Арсенал» и поднялся на второе место

Лестер — Арсенал
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Кинг Пауэр»
Джонни Эванс
55′
Айосе Перес
Демарай Грэй
60′
Джейми Варди
68′
Харви Барнс
Деннис Прат
74′
Джеймс Мэддисон
75′
77′
Роб Холдинг
Николас Пепе
80′
Лукас Торрейра
Джо Уиллок
88′
Эктор Бельерин
"Лестер" в матче двенадцатого тура английской премьер-лиги принимал лондонский "Арсенал" и победил 2:0. Благодаря этому выигрышу "лисицы" поднялись на второе место в таблице. Победу "Лестеру" принесли голы Джейми Варди и Джеймса Мэддисона. Оба мяча были забиты во втором тайме.
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