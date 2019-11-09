"Лестер" в матче двенадцатого тура английской премьер-лиги принимал лондонский "Арсенал" и победил 2:0. Благодаря этому выигрышу "лисицы" поднялись на второе место в таблице. Победу "Лестеру" принесли голы Джейми Варди и Джеймса Мэддисона. Оба мяча были забиты во втором тайме.

«Лестер» обыграл «Арсенал» и поднялся на второе место

Все про Спорт ру

Баскетбол Джереми Реник: «Однажды мы с Джорданом весь день пили пиво и играли в гольф, а вечером он набрал 52 очка против „Кливленда“» Бывший игрок НХЛ Джереми Реник в эфире WSCR рассказал удивительную историю, как он пил пиво и играл в гольф с Майклом Джорданом в день матча между «Чикаго» и «Кливлендом».

Политика Девять российских бизнесменов попали в британский доклад об угрозе России Секретный доклад о незаконном вмешательстве России в политику Великобритании упоминает девять российских бизнесменов, спонсирующих Консервативную партию страны.

Авто В России могут увеличить транспортный налог Одним из главных новшеств Федерального закона стало освобождение владельцев транспортных средств, находящихся в розыске в связи с их угоном (кражей), от уплаты налога.

Спорт «Спартак» откажется от участия в турнире в США из-за проблем с визами Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что клуб планирует отказаться от участие в товарищеском турнире в США из-за проблем с получением американских виз.

Футбол Главного тренера «Сочи» могут уволить после матча с ЦСКА Руководство клуба приняло решение уволить специалиста, если команда проиграет московскому ЦСКА в ближайшем туре чемпионата России, сообщает "Чемпионат".

Общество Синоптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве "Фобос" прогнозирует, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели - в последней декаде ноября.

Происшествия Убивший студентку преподаватель СПбГУ находится в тяжелом состоянии Как известно, мужчина уже оформил явку с повинной, а также признался в совершении убийства.

Общество Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.

Финансы Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.

Технологии Google обновляет интерфейс YouTube Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.

Политика Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.

Единоборства Магомедшарипов победил Каттара решением судей на UFC в Москве Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов встретился с американцем Келвином Каттаром в главном поединке турнира Fight Night 163.

Общество В Токио состоялся парад по случаю интронизации императора Японии В центре Токио состоялся торжественный автомобильный парад в честь интронизации нового императора Японии Нарухито, передает ТАСС.

Общество На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль» Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.

Хоккей Роман Ротенберг: «К успехам футбольной сборной мы не ревнуем» Глава штаба сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, находясь в Хельсинки на Кубке Карьяла, организовал импровизированный круглый стол для журналистов, которые задали вопросы о национальной команде, перспективах развития хоккея и изменениях в работе хоккейных тренеров в ближайшем будущем.

Футбол «Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов» Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.

Происшествия Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен» Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.

Общество В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47 Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.

Единоборства Макгрегор высмеял задушенного на турнире UFC брата Нурмагомедова Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Twitter высмеял россиянина Абубакара Нурмагомедова за поражение на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.