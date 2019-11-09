Футбол
Metaratings«Лестер» победил «Арсенал» и вышел на второе место в АПЛ
Джонни Эванс
|55′
Айосе Перес
Демарай Грэй
|60′
Джейми Варди
|68′
Харви Барнс
Деннис Прат
|74′
Джеймс Мэддисон
|75′
|77′
Роб Холдинг
Николас Пепе
|80′
Лукас Торрейра
Джо Уиллок
|88′
Эктор Бельерин
|52%
|Владение мячом
|48%
|88%
|Процент точных передач
|82%
|8
|Удары в сторону ворот
|3
|7
|Удары в створ ворот
|1
|2
|Сейвы вратарём
|5
|1
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|4
|11
|Отборы
|7
|11
|Фолы
|10
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Лестер
Расстановка 4‑5‑1
1
Шмейхель
21
Перейра
6
Эванс
4
Сёюнджю
3
Чилуэлл
7
Грэй
25
Ндиди
8
Тилеманс
10
Мэддисон
26
Прат
9
Варди
1
Лено
21
Чемберс
23
Луиз
19
Пепе
2
Бельерин
28
Уиллок
10
Озил
29
Гендузи
31
Колашинац
9
Ляказетт
14
Обамеянг
Арсенал
Расстановка 3‑5‑2
В матче 12-го тура АПЛ «Лестер» одержал победу над «Арсеналом» со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе «лисов» отметились Джейми Варди и Джеймс Мэддисон.
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