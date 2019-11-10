"Лестер" в матче двенадцатого тура английской премьер-лиги принимал лондонский "Арсенал" и победил 2:0. Благодаря этому выигрышу "лисицы" поднялись на второе место в таблице. Победу "Лестеру" принесли голы Джейми Варди и Джеймса Мэддисона. Оба мяча были забиты во втором тайме.

«Лестер» обыграл «Арсенал» и поднялся на второе место

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