"Лестер Сити" вышел на второе место в таблице чемпионата Англии по футболу, обыграв лондонский "Арсенал" в матче 12-го тура премьер-лиги. Встреча, прошедшая в Лестере в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«Лестер» обыграл «Арсенал» и вышел на второе место в АПЛ

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