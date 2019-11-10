Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Лестер» обыграл «Арсенал» и вышел на второе место в АПЛ

Лестер — Арсенал
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Кинг Пауэр»
Джонни Эванс
55′
Айосе Перес
Демарай Грэй
60′
Джейми Варди
68′
Харви Барнс
Деннис Прат
74′
Джеймс Мэддисон
75′
77′
Роб Холдинг
Николас Пепе
80′
Лукас Торрейра
Джо Уиллок
88′
Эктор Бельерин
"Лестер Сити" вышел на второе место в таблице чемпионата Англии по футболу, обыграв лондонский "Арсенал" в матче 12-го тура премьер-лиги. Встреча, прошедшая в Лестере в субботу, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
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