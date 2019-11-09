Арсенал, имея в активе 17 очков, занимает шестую строчку. В следующем матче Арсенал на своем поле сыграет против Саутгемптона, а Лестер на выезде встретится с Брайтоном.

«Лестер» обыграл «Арсенал» и вышел на второе место в чемпионате

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