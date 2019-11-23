Футбол

MetaratingsMetaratings«Лестер» обыграл «Брайтон» в гостевой игре АПЛ

«Лестер», набрав 29 очков, поднялся на второе место турнирной таблицы АПЛ. «Брайтон» с 15 очками идет 12-м.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Брайтон» — «Лестер». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Англии 23 ноября 2019 года

LiveSport.ru21 ноября в 22:59

«Лестер» обыграл «Брайтон» и поднялся на второе место

Спорт-Экспрессвчера в 11:59

12-й гол Варди в чемпионате — в обзоре матча «Брайтон» — «Лестер»

Чемпионатвчера в 12:48

«Больно видеть». Игрок «Лестера» Мэддисон расстроен отобранным у него VAR голом в день рождения

Sport24.ruвчера в 14:29

«Лестер» добился пятой победы подряд в АПЛ

Матч ТВвчера в 11:59

Варди забил 12-й гол в 13 матчах АПЛ и лидирует в гонке бомбардиров

Sports.ruвчера в 11:54

«Лестер» добился пятой победы подряд в АПЛ

Sportbox.RUвчера в 11:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 06:06, Вашингтон
Авто

Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель

Первое правило, которым стоит пользоваться в данной ситуации - лучше любое моторное масло, чем его отсутствие.
SpeedMe вчера в 12:03
Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

ТАСС 03:18
Игры

Игровым консолям будущего предрекли долгую загрузку

Технический директор компании-разработчика компьютерных игр Remedy Entertainment заявил, что контент на следующем поколении консолей будет загружаться довольно долго.
Ferra вчера в 03:23
Происшествия

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале

RT на русском 05:57
Космос

Ученые предупредили о столкновении с Землей гигантского астероида

Профиль 21 ноября в 07:35
Общество

Директор Ротару отреагировал на критику из-за ее выступления в России

РИА Новости вчера в 11:52
Общество

Tesla получила тысячи заказов на новый бронированный электропикап

На электрический пикап Cybertruck, презентованный на этой неделе Илоном Маском, за двое суток поступило 146 000 заказов, несмотря на неудачную демонстрацию, сообщает Associated Press.
Ведомости 04:41
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС 22 ноября в 13:01
Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК 04:05
Музыка

Культовый певец Оззи Осборн выпустил песню, в которой «отправился в ад»

REGNUM 04:11
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и дала интервью Андрею Малахову

Свое первое эксклюзивное интервью после возвращения из солнечной Испании в Москву мечта многих мужчин 1990-х годов, певица Наталья Ветлицкая дала Андрею Малахову.
Evo-rus.com вчера в 07:03
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC

Американский боксёр Деонтей Уайлдер одержал победу нокаутом над кубинцем Луисом Ортисом и защитил титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).
RT на русском 00:50
Политика

The Economist показал карту Украины без Крыма

Вести.Ru 04:38
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Общество

Азовское море отступило от берега на 100 метров

Известно, что в Новороссийске на берегу Черного моря ветер ломал деревья и валил рекламные щиты, а военные корабли в порту пришлось закреплять дополнительными тросами.
Московский Комсомолец вчера в 05:29
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Шоу-бизнес

Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Bimru.ru вчера в 01:25
Экономика

В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

В 2020 году размер маткапитала увеличится на 3,8 процента и составит 466 тысяч рублей, на программу выплат в бюджете ПФР предусмотрено порядка 325 миллиардов рублей.
Российская газета 00:00
Политика

Лавров вспомнил о ставшей мемом в ООН фразе советского дипломата

Глава МИД Сергей Лавров в честь 100-летия со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского вспомнил о его высказывании в ООН, которое впоследствии стало мемом.
РБК 05:18
Кино

Шахназаров раскритиковал тенденциозные фильмы о проблемной России

Известный советский и российский режиссёр Карен Шахназаров, генеральный директор студии "Мосфильм" выразил обеспокоенность засильем на фестивалях русофобских фильмов отечественного производства.
Российская газета вчера в 11:44
Общество

Москвичам пообещали ледяной дождь

Ледяной дождь придет в Москву в четверг, 28 ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Lenta.ru 04:52
Общество

Путин поздравил Эмира Кустурицу с днем рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил известного кинорежиссера Эмира Кустурицу с днем рождения.
REGNUM 03:25
Происшествия

Мэра Тулуна выписали из больницы после ДТП

Мэр Тулуна находился за рулём автомобиля, который врезался в стоявший на обочине грузовик. В результате ДТП погибла жена чиновника.
Говорит Москва вчера в 22:59
Общество

Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
РБК 21 ноября в 14:42
Происшествия

Воробьев поручил выдать компенсации пострадавшим при пожаре в Королеве

РИА Новости 02:27
Энергетика

Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости 21 ноября в 17:00
Финансы

Доллар и евро вновь упали

Доллар и евро вновь упали Курс валют на 22 ноября.
Экспресс газета 21 ноября в 22:30
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное