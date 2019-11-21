Футбол

MetaratingsMetaratings«Лестер» обыграл «Брайтон» в гостевой игре АПЛ

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» у себя на поле проиграл «Лестеру».
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АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас», «Арсенал» сыграл вничью с «Саутгемптоном», «Лестер» победил «Брайтон»

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«Брайтон» – «Лестер»: стоит ли поставить «лисов»?

Все про Спорт ру21 ноября в 14:30

12-й гол Варди в чемпионате — в обзоре матча «Брайтон» — «Лестер»

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«Лестер» обыграл «Брайтон» и поднялся на второе место

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«Лестер» добился пятой победы подряд в АПЛ

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«Больно видеть». Игрок «Лестера» Мэддисон расстроен отобранным у него VAR голом в день рождения

Sport24.ru14:29

Варди забил 12-й гол в 13 матчах АПЛ и лидирует в гонке бомбардиров

Sports.ru11:54
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Происшествия

В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина

В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
RT на русском 11:26
Политика

Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах

Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Ведомости 07:30
Общество

Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Известия 16:43
Политика

Путин обсудил с Гордеевым введение маркировки молочных продуктов

Вице-премьер Алексей Гордеев рассказал в субботу президенту России Владимиру Путину о том, как идет процесс введения маркировки молочной продукции в стране.
ТАСС 11:55
Общество

Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения

Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.
Коммерсантъ вчера в 07:52
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Известия 11:34
Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU 21 ноября в 23:38
Футбол

Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Матч ТВ 17:30
Политика

Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ

Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Pravda.Ru вчера в 12:05
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
РБК 15:40
Авто

Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4

В Сети опубликовали новый "живой" снимок, на котором видна часть салона рестайлинговой "Нивы".
Авторамблер 21 ноября в 04:03
Авто

Эксперты рассказали, что нет разницы, какое масло доливать в двигатель

Первое правило, которым стоит пользоваться в данной ситуации - лучше любое моторное масло, чем его отсутствие.
SpeedMe 12:03
Общество

Илон Маск потерял $770 млн после презентации электропикапа от Tesla

Акции Tesla упали на 6% после презентации бронированного электропикапа Cybertruck.
Ведомости 04:19
Происшествия

Стрелявший из окна машины «чеченский волк» извинился

Lenta.ru 16:23
Транспорт

Перемещения российских автомобилей отследят

В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Lenta.ru вчера в 22:19
Экономика

Ярославский «Кредпромбанк» лишился лицензии

Банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Ярославле "Кредпромбанка". Приказ об этом опубликован на сайте регулятора.
Российская газета вчера в 00:57
Кино

Эмилию Кларк заставляли сниматься обнаженной в «Игре Престолов»

Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказала, как ее заставляли сниматься обнаженной в сериале.
Национальная служба новостей 20 ноября в 04:08
Футбол

Дзюба обратился к болельщикам после победы над «Рубином»

Спорт день за днем 13:58
Фигурное катание

Российских фигуристов оказалось больше всех в финале Гран-при

Окончательный список участников финала Гран-при стал известен по итогам этапа в Японии.
Lenta.ru 16:30
Общество

Власти Колумбии ввели в столице комендантский час из-за протестов

РБК вчера в 21:10
Шоу-бизнес

Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту

В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
WomanHit.ru 07:25
Происшествия

Подано заявление о пропаже исполнителя теракта в метро Петербурга

Генпрокуратура называет этого человека автором взрыва в вагоне поезда в петербургском метро 3 апреля 2017 года.
Московский Комсомолец 13:45
Финансы

Чистый спрос россиян на наличную валюту в сентябре вырос в 4,4 раза

Чистый спрос физлиц в РФ на наличную валюту в сентябре вырос в 4,4 раза в месячном выражении, до 1,4 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.
ПРАЙМ 20 ноября в 04:33
Политика

Салливан призвал Россию придерживаться минских соглашений

"Улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - отметили в Госдеп, ссылаясь на заявление Салливана.
Газета.Ru 17:23
Общество

В МЧС предложили закрепить в законе понятие «оправданного риска»

В МЧС России разработали законопроект, по которому предлагается на законодательном уровне закрепить понятие «оправданного риска», чт позволило бы обеспечить правовые гарантии горноспасателей при ликвидации аварий и их последствий в шахтах.
Страна Советов on-line 03:51
Футбол

Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ

RT на русском 13:26
Политика

ФСБ показала украинские корабли в момент передачи

Аргументы и Факты 21 ноября в 06:13
Спорт

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подал в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку. Накануне его отстранили от должности.
Авторадио 06:24
Авто

Aston Martin представила свой первый кроссовер Aston Martin DBX

Сразу после презентации своего первого кроссовера, которая прошла в Пекине, Китай, британский автопроизводитель открыл прием заказов на модель по всему миру.
SpeedMe 20 ноября в 00:42
Финансы

Ставки по рублевым вкладам в банках достигли десятилетнего минимума

В российских банках средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла десятилетнего минимума — 6,03%.
REGNUM вчера в 10:09
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