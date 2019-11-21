В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» у себя на поле проиграл «Лестеру».

Все про Спорт ру

Политика НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.

Происшествия В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля Полицейские задержали водителя, который подозревается в стрельбе из окна автомобиля в Московском районе Петербурга, возбуждено дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Общество В Москве сегодня пройдет митинг против закона о домашнем насилии Участники акции создали петицию, в которой говорится, что инициатива основана "на радикальной идеологии феминизма и ведет к разрушении семьи".

Политика Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию Президент России Владимир Путин встретился с предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополитом Корнилием и обсудил возвращение старообрядцев в страну, сообщает ТАСС в субботу, 23 ноября.

Общество Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.

Единоборства Луис Ортис оказался значительно тяжелее Уайлдера перед боем Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник, кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.

Футбол Карпин назвал смешным судейство в матче «Ростова» и «Динамо» Работу арбитров в поединке «Ростова» и «Динамо», состоявшегося в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), оценил главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.

Происшествия Пожар на газопроводе в Нальчике потушили Пожар в Нальчике на газопроводе, оставивший без газа более 5,5 тысячи человек, полностью потушен, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Политика Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.

Происшествия Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.

Политика Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.

Общество В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.

Происшествия Пожар в жилом доме в Королеве локализовали Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве локализован.

Происшествия Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.

Политика Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на президентских выборах Сенат Боливии принял законопроект, который аннулирует победу Эво Моралеса на президентских выборах 20 октября, сообщает РИА Новости.

Происшествия Абхазских воров в законе расстреляли на глазах у ребенка Астик и Хасик являются ближайшими сторонниками 53-летнего вора в законе Рауля Барцбы (Пыза) и находятся в конфликте сразу с несколькими криминальными авторитетами, что и могло стать причиной их убийства.

Экономика В России аптеки начали продавать лекарства в кредит Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".

Наука Движение пчелы в воде впервые описано научно Учёные из Калифорнийского технологического института впервые описали механизм, благодаря которому пчела способна вытолкнуть себя из воды движением крыльев.

Фигурное катание В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.

Космос Прототип ракеты SpaceX взорвался во время испытаний Прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX не прошел испытания и взорвался во время тестов, сообщает портал Space.com.

Политика Лавров обсудит с главой МИД Японии военный альянс Токио и Вашингтона Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планирует обсудить с японским министром иностранных дел Тосимицу Мотэги в декабре в России военный альянс Токио и Вашингтона и его направленность против Москвы.