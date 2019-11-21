Футбол

MetaratingsMetaratings«Лестер» обыграл «Брайтон» в гостевой игре АПЛ

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» у себя на поле проиграл «Лестеру».
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«Брайтон» – «Лестер»: стоит ли поставить «лисов»?

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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 01:31, Ашберн
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К работе центра могут быть привлечены представители гражданского общества, которые не имеют отношения к партии Ранее председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев, заявил, что защита прав граждан должна быть приоритетом для любого депутата-члена партии.
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Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
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"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении Госдепартамента.
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В воскресенье, 24 ноября, ожидается небольшая облачность.
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Задержанный за стрельбу в центре Петербурга водитель принес извинения

Водитель, подозреваемый в стрельбе из окна автомобиля в центре Санкт-Петербурга, принес извинения за свой поступок.
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К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
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Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

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ТАСС 22 ноября в 13:01
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом под Оренбургом

Пять человек стали жертвами автоаварии с участием фуры и минивэна на трассе в Оренбургской области.
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Деонтей Уайлдер добыл 41-ю победу нокаутом

Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер победил кубинца Луиса Ортиса в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
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В Саратовской области начали поиски пропавшего мальчика

В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика.
Российская газета вчера в 06:29
Политика

Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на Байдена

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что у него есть компрометирующие материалы на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару

Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену.
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WSJ: хедж-фонд миллиардеров поставил на обвал рынков к марту

Один из крупнейших американских хедж-фондов Bridgewater Associates сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Газета.Ru вчера в 13:00
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Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва 22 ноября в 06:58
Происшествия

Во Владивостоке арестовали выкинувшую ребенка в окно женщину

Жительницу Владивостока арестовали по обвинению в убийстве своего новорожденного ребенка, которого она, по данным следствия, выбросила из окна, сообщает СУСК по Приморскому краю.
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Эксперт рассказал о «саморазрушающемся» состоянии украинской экономики

Политический эксперт Андрей Головачев считает, что состояние у украинской экономики сейчас как у "больного человека".
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Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

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На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
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Житель Германии умер после того, как его облизала собака

Пожилой житель Германии из города Бремен умер из-за заражения бактериями.
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Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров

Новый внедорожник GAC GS8 еще не поступил в продажу на российском рынке, но автомобили уже добрались до дилерских центров, по крайней мере – в Москве.
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Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода.
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Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
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В субботу, 23 ноября, стало известно о том, что Сергей Шнуров спровоцировал скандал вокруг шоу "Голос".
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