В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» у себя на поле проиграл «Лестеру».

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Политика «Единая Россия» анонсировала создание правозащитного центра К работе центра могут быть привлечены представители гражданского общества, которые не имеют отношения к партии Ранее председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев, заявил, что защита прав граждан должна быть приоритетом для любого депутата-члена партии.

Шоу-бизнес Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.

Политика Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией "Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении Госдепартамента.

Политика США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.

Политика Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником 22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.

Единоборства Деонтей Уайлдер добыл 41-ю победу нокаутом Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер победил кубинца Луиса Ортиса в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Шоу-бизнес Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену.

Экономика WSJ: хедж-фонд миллиардеров поставил на обвал рынков к марту Один из крупнейших американских хедж-фондов Bridgewater Associates сделал крупную ставку на падение фондовых рынков США и Европы, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Футбол Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.

Происшествия Во Владивостоке арестовали выкинувшую ребенка в окно женщину Жительницу Владивостока арестовали по обвинению в убийстве своего новорожденного ребенка, которого она, по данным следствия, выбросила из окна, сообщает СУСК по Приморскому краю.

Шоу-бизнес Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.

Авто Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров Новый внедорожник GAC GS8 еще не поступил в продажу на российском рынке, но автомобили уже добрались до дилерских центров, по крайней мере – в Москве.