Футбол

MetaratingsMetaratings«Лестер» обыграл «Брайтон» в гостевой игре АПЛ

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» у себя на поле проиграл «Лестеру».
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«Уотфорд» – «Бернли»: какую сделать ставку?

Все про Спорт ру22 ноября в 14:24

12-й гол Варди в чемпионате — в обзоре матча «Брайтон» — «Лестер»

Чемпионатвчера в 12:48

«Лестер» обыграл «Брайтон» и поднялся на второе место

Спорт-Экспрессвчера в 11:59

«Больно видеть». Игрок «Лестера» Мэддисон расстроен отобранным у него VAR голом в день рождения

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Роджерс о 2:0 с «Брайтоном»: «Великолепная победа, я очень рад за «Лестер»

Sports.ruвчера в 15:12

«Лестер» добился пятой победы подряд в АПЛ

Матч ТВвчера в 11:59

«Лестер» добился пятой победы подряд в АПЛ

Sportbox.RUвчера в 11:59
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Происшествия

В Астрахани произошёл пожар на двух теплоходах

RT на русском вчера в 22:16
Происшествия

Названа причина ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек

Водитель микроавтобуса, в аварии с участием которого в Оренбургской области погибли шесть человек, по предварительным данным, по неизвестной причине выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с фурой, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по области.
РИА Новости 02:56
Политика

На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом

На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
REGNUM вчера в 20:00
Происшествия

Российского школьника избили, ранили и ограбили на улице

На северо-востоке Москвы два человека избили и ограбили девятиклассника.
Lenta.ru 02:23
Политика

Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
РИА Новости 01:15
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Политика

США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет

К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
РБК вчера в 23:40
Общество

Азовское море отступило от берега на 100 метров

Известно, что в Новороссийске на берегу Черного моря ветер ломал деревья и валил рекламные щиты, а военные корабли в порту пришлось закреплять дополнительными тросами.
Московский Комсомолец вчера в 05:29
Фигурное катание

Алена Косторная завоевала золото на этапе Гран-при в Японии

Ранее радио Sputnik сообщило, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Японии.
Радио Sputnik вчера в 05:11
Единоборства

Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC

Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
REGNUM 02:35
Происшествия

В Екатеринбурге полицейский расстрелял молодого человека

В Екатеринбурге сотрудник полиции применил табельное оружие против гражданина 1991 года рождения.
REGNUM 02:49
Происшествия

Взрыв в метро попал на видео. Вагон смерти на «Технологическом» встретили буднично

Взрыв в петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года прогремел через семь секунд после того, как поезд заехал в тоннель к «Технологическому институту».
Фонтанка.Ру вчера в 15:25
Транспорт

Собянин пообещал устранить технические проблемы в работе МЦД

В ближайшее время будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы Московских центральных диаметров, пассажирское движение по которым было запущено 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия", вышедшем в воскресенье.
Интерфакс 01:43
Теннис

Сборная Канады впервые в истории сыграет в финале «Кубка Дэвиса»

GoTennis.ru вчера в 11:41
Здоровье

Кардиолог рассказала, как держать давление под контролем без лекарств

По словам врача-кардиолога, 1 чашка кофе в долгосрочной перспективе может оказать на организм положительное влияние.
Mockva.ru вчера в 07:32
Футбол

«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ

Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
РИА Новости вчера в 13:49
Футбол

Болельщики «Реала» написали ответ Бэйлу на его скандальный флаг

Вингер мадридцев Гарет Бэйл на 67-й минуте заменил Родриго. Болельщики «Реала» встретили валлийца неодобрительным свистом.
Sport24.ru вчера в 23:57
Политика

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении Госдепартамента.
РИА Новости вчера в 16:55
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
Политика

В Китае попросившего убежища в Австралии «шпиона» назвали мошенником

Попросивший у властей Австралии политического убежища якобы китайский сотрудник спецслужб на самом деле является мошенником и ранее уже был приговорен к тюремному сроку за подобное преступление, следует из распространенного заявления шанхайская отделения министерства общественной безопасности КНР.
РИА Новости 02:55
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости вчера в 17:17
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце наградят лауреатов премии «Золотой граммофон»

REGNUM вчера в 03:02
Политика

В Праге хотят Конева заменить на Власова

В столице Чехии хотят установить памятник генералу Власову, но не где-нибудь, а непременно на месте легендарного маршала Конева.
Rusvesna.su 01:28
Происшествия

Мэр Тулуна вышел из больницы после ДТП

Вести.Ru 01:59
Футбол

«Фламенго» победил «Ривер Плейт» и выиграл Кубок Либертадорес

ODDS.ru 01:49
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия вчера в 05:19
Интернет

Фальшивые обновления Windows приводят к загрузке вымогателя

Специалисты компании Trustwave, работающей в сфере информационной безопасности, сообщили об обнаружении масштабной кампании по рассылке спам-сообщений, которые используются для загрузки на ПК жертв шифровальщика под видом обновлений для операционной системы Windows.
3DNews 22 ноября в 11:29
Происшествия

Ночью в Саратове насмерть сбита женщина

Минувшей ночью в Саратове на улице Чернышевского сбита женщина. Это произошло в 00:30 напротив дома № 56.
Саратов 24 00:00
Происшествия

В Самаре горящий BMW потушили с помощью ассенизаторской машины

РИА Новости вчера в 18:55
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