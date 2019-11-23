Футбол

MetaratingsMetaratings«Лестер» обыграл «Брайтон» в гостевой игре АПЛ

«Лестер», набрав 29 очков, поднялся на второе место турнирной таблицы АПЛ. «Брайтон» с 15 очками идет 12-м.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Брайтон» — «Лестер». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Англии 23 ноября 2019 года

LiveSport.ru21 ноября в 22:59

12-й гол Варди в чемпионате — в обзоре матча «Брайтон» — «Лестер»

Чемпионатвчера в 12:48

«Лестер» обыграл «Брайтон» и поднялся на второе место

Спорт-Экспрессвчера в 11:59

«Больно видеть». Игрок «Лестера» Мэддисон расстроен отобранным у него VAR голом в день рождения

Sport24.ruвчера в 14:29

«Лестер» добился пятой победы подряд в АПЛ

Матч ТВвчера в 11:59

Варди забил 12-й гол в 13 матчах АПЛ и лидирует в гонке бомбардиров

Sports.ruвчера в 11:54

«Лестер» добился пятой победы подряд в АПЛ

Sportbox.RUвчера в 11:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 04:32, Ашберн
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

RT на русском 04:07
Политика

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
РБК вчера в 17:57
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости вчера в 17:17
Происшествия

Умер пилот самолета, летевшего из Москвы в Анапу

Второй пилот самолета, летевшего в воскресенье из Москвы в Анапу, скончался во время экстренного приземления в аэропорту Ростова-на-Дону.
Вести.Ru 03:40
Фигурное катание

Алена Косторная завоевала золото на этапе Гран-при в Японии

Ранее радио Sputnik сообщило, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Японии.
Радио Sputnik вчера в 05:11
Происшествия

Разъяренные украинцы затравили «пьяного» фельдшера скорой помощи

В городе Калуш Ивано-Франковской области Украины разъяренная толпа заблокировала работу бригады скорой помощи, приехавшей на вызов, из-за «пьяного» фельдшера.
Lenta.ru 04:06
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Политика

НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Газета.Ru вчера в 14:42
Происшествия

Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
РБК 04:05
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС 22 ноября в 13:01
Футбол

В Воронеже болельщики «Факела» напали после матча на футболистов

"Факел" проиграл со счётом 0:2. После завершения матча расстроенные болельщики сумели выбежать на поле, где они начали проявлять агрессию в сторону футболистов "Факела".
Discover24 02:16
Шоу-бизнес

Саша Савельева пришла в ресторан с 8-месячным сыном

Экс-участница группы "Фабрика" пришла в ресторан не только в компании супруга Кирилла Сафонова, но и взяла с собой 8-месячного сына.
Актуальные Новости 03:05
Общество

Noize MC оштрафовали за баттл со Шнуровым

Газета.Ru 02:51
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском вчера в 23:47
Происшествия

Погоня за убийцей из Петербурга завершилась в Карелии

Сотрудники угрозыска выехали следом за убийцей на личном транспорте одного из полицейских.
Piter.tv 04:14
Армия и оружие

На Донбассе исчезли 45 танков и 22 САУ, нацисты вынудили командование «ООС» идти на крайние меры

Всего за прошедшую неделю стало известно о трех погибших и двух получивших ранения различной степени тяжести военнослужащих ВСУ в результате происшествий.
Rusvesna.su 22 ноября в 23:00
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
РИА Новости 01:28
Шоу-бизнес

Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России

Народный артист РСФСР Владимир Винокур в эфире НСН прокомментировал планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, выступив против бойкота певицы.
РИА Новости вчера в 23:22
Культура

Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию

Телеведущая передачи «Песня года» Ангелина Вовк возмутилась намерением Софии Ротару снова ездить на гастроли в Россию на заработки.
News.ru 20 ноября в 17:24
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец 22 ноября в 07:43
Футбол

Уфа — Сочи 0:1 (2-й тайм)

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский рассказал, в каком состоянии подходит команда к матчу 17-го тура чемпионата России против «Уфы» после увольнения Александра Точилина.
Спорт-Экспресс 03:27
Происшествия

Два теплохода загорелись в Астрахани

Два речных теплохода загорелись в Трусовском районе Астрахани в ночь на воскресенье, 24 ноября.
Известия вчера в 21:29
Футбол

Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле

РИА Новости 02:39
Музыка

Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео с концерта в Иркутске

Певица Ольга Бузова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала видео с концерта, который прошёл 23 ноября в Иркутске.
ИрСити вчера в 10:43
Технологии

В Deathgarden теперь можно поиграть бесплатно

Создатели игры из студии Behaviour Digital выпустили Deathgarden еще в 2018 году.
Goroday.ru вчера в 13:04
Происшествия

В Анапе ликвидировали крупный природный пожар

РИА Новости 03:36
Футбол

Алексей Миранчук попал на обложку Tuttosport

На обложке известной итальянской газеты Tuttosport оказался футболист «Локомотива» Алексей Миранчук, в приобретении которого заинтересован туринский «Ювентус».
ProstoProSport 22 ноября в 03:59
Общество

Маск высказался о сообщении в Twitter, лишившем его должности в Tesla

Гендиректор Tesla Илон Маск прокомментировал своё сообщение в Twitter, которое стоило ему должности главы совета директоров.
News.ru 01:25
Происшествия

Данные кандидатов на работу в Уральском банке нашли на улице

Полиция начала проверку по факту обнаружения документов из Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), которые нашли на одной из улиц Екатеринбурга.
РБК 03:26
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное