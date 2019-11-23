Футбол
Metaratings«Лестер» обыграл «Брайтон» в гостевой игре АПЛ
«Лестер», набрав 29 очков, поднялся на второе место турнирной таблицы АПЛ. «Брайтон» с 15 очками идет 12-м.
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«Брайтон» — «Лестер». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Англии 23 ноября 2019 года
LiveSport.ru21 ноября в 22:59
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«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
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Умер пилот самолета, летевшего из Москвы в Анапу
Второй пилот самолета, летевшего в воскресенье из Москвы в Анапу, скончался во время экстренного приземления в аэропорту Ростова-на-Дону.
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Ранее радио Sputnik сообщило, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Японии.
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Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
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В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
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Армия и оружие
На Донбассе исчезли 45 танков и 22 САУ, нацисты вынудили командование «ООС» идти на крайние меры
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Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
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Народный артист РСФСР Владимир Винокур в эфире НСН прокомментировал планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, выступив против бойкота певицы.
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Телеведущая передачи «Песня года» Ангелина Вовк возмутилась намерением Софии Ротару снова ездить на гастроли в Россию на заработки.
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Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Футбол
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Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский рассказал, в каком состоянии подходит команда к матчу 17-го тура чемпионата России против «Уфы» после увольнения Александра Точилина.
Происшествия
Два теплохода загорелись в Астрахани
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Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле
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В Анапе ликвидировали крупный природный пожар
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Общество
Маск высказался о сообщении в Twitter, лишившем его должности в Tesla
Гендиректор Tesla Илон Маск прокомментировал своё сообщение в Twitter, которое стоило ему должности главы совета директоров.
Происшествия
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Полиция начала проверку по факту обнаружения документов из Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), которые нашли на одной из улиц Екатеринбурга.