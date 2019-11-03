Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Лестер» уверенно обыграл «Кристал Пэлас»

Кристал Пэлас — Лестер
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Селхерст Парк»
48′
Джонни Эванс
Джеффри Шлупп
54′
57′
Чаглар Сёюнджю
Джеймс Томкинс
64′
Шейху Куяте
Макс Майер
74′
74′
Айосе Перес
Демарай Грэй
Джордан Айю
Кристиан Бентеке
78′
Джеймс Макартур
Джеймс Маккарти
78′
81′
Чаглар Сёюнджю
85′
Харви Барнс
Уэс Морган
88′
Джейми Варди
90′+1′
Джеймс Мэддисон
Деннис Прат
В предпоследнем матче 11-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» не смог отобрать очки у «Лестера», одного из лидеров сезона. Команда Брендана Роджерса открыла счет на 57-й минуте, когда отличился Чаглар Сеюнджю, а ближе к финальному свистку Джейми Варди удвоил перевес «лис».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Лестер» одержал выездную победу над «Кристал Пэласом»

LiveSport.ru10:57

Варди после победы над «Пэлас»: «Лестер» сейчас на седьмом небе от счастья»

Sports.ru12:07

Варди возглавил гонку бомбардиров чемпионата Англии

Спорт-Экспресс12:22

10-й гол Варди в чемпионате — в обзоре матча «Кристал Пэлас» — «Лестер»

Чемпионат13:17

Форвард «Лестера» Варди возглавил список бомбардиров АПЛ

Sport24.ru11:37

«Лестер» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»

Матч ТВ10:59

«Лестер» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»

Sportbox.RU10:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:02, Ашберн
Армия и оружие

Армия Сирии направила подкрепления на север Хасаки

NewInform 16:58
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК 15:45
Культура

Куртку и брюки из фильма «Бриолин» продали на аукционе в США

Народные новости 17:52
Космос

На межзвездной комете Борисова нашли следы воды

Астрономы обнаружили линию излучения кислорода в спектре второго известного межзвездного тела — кометы 2I/Борисова.
N+1 30 октября в 08:03
Футбол

«С каждым днем взаимопонимание в „Динамо“ улучшается»

Московский футбольный клуб «Динамо» после смены главного тренера постепенно выходит из кризиса.
Известия 16:00
Происшествия

В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде

ТАСС 16:17
Политика

Бабченко сообщил, что покинул Украину

RT на русском 06:42
Шоу-бизнес

Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой.
Телеканал 360° 05:47
Политика

Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу

Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия 18:20
Политика

В США напомнили, что в выборы вмешивалась не Россия, а Украина

В расследовании Мюллера говорится, что Украина вмешивалась в выборы Трампа президентом США. Об этом сообщило издание Buzzfeed.
Аргументы недели 05:40
Футбол

«Бавария» уволила главного тренера

Отправлен в отставку главный тренер мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Нико Ковач.
Известия 16:56
Шоу-бизнес

Стас Костюшкин поделился редким фото с тремя подросшими сыновьями

На днях средний сын певца Стаса Костюшкина отмечал свой 13-й день рождения.
Летидор 03:15
Транспорт

С 1 ноября в России ввели новые штрафы для водителей

Новые штрафы установили российским водителям частных грузовых автомобилей и автобусов с 1 ноября текущего года.
Экономика сегодня вчера в 04:10
Футбол

Леванте — Барселона 3:1

Metaratings вчера в 11:53
Армия и оружие

Военные НАТО пожаловались на преследование русскими

Lenta.ru 01 ноября в 11:48
Кино

«Терминатор: Темные судьбы» стартовал хуже прогнозов

Kinonews.ru 14:04
Шоу-бизнес

Повзрослевшей дочерью Евой похвасталась Лолита Милявская

Трогательное видео Лолита опубликовала на своей странице в Instagram. Сегодня дочери Лолиты Еве исполнился 21 год.
Privet-Rostov.ru 13:39
Общество

Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака

Скорпионы - бессердечные люди, которые способны вдребезги разбивать сердца своих возлюбленных, до ужаса боятся предательства в любви.
КП - Калининград 01 ноября в 10:52
Общество

Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо назвал Грету Тунберг «лидером нашего времени»

Вечерняя Москва вчера в 08:38
Наука

Ученые нашли самое безжизненное место на Земле

Ученые рассказали о самом безжизненном месте на Земле.
Gazeta.SPb 13:53
Фигурное катание

Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке

Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
РБК 07:57
Экономика

«Индекс хачапури» достиг исторического максимума

«Индекс хачапури» — грузинский аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума в октябре, сообщается на сайте Международной школы экономики при Тбилисском государственном университете.
Lenta.ru 18:53
Футбол

«Торпедо» обыграло «СКА-Хабаровск» в матче первенства ФНЛ

РИА Новости 13:52
Здоровье

Больное место: Путин выделил на здравоохранение еще 500 млрд рублей

В Калининград Владимир Путин прилетел обсудить с губернаторами проблемы здравоохранения.
МИР 24 10:58
Экономика

Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн

Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru вчера в 01:21
Политика

Трамп захотел принять Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп выразил желание принять в Белом доме украинского коллегу Владимира Зеленского. Его слова передает «Интерфакс».
Lenta.ru вчера в 19:53
Происшествия

В Москве убит глава центра «Э» Ингушетии

Хакасия-Информ вчера в 22:13
Космос

Группа учёных открыла шестую карликовую планету в нашей Солнечной системе

Rostov.ru 01 ноября в 12:49
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

Коммерсантъ 10:46
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное