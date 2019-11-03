Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Лестер» обыграл «Кристал Пэлас» в матче чемпионата Англии

Кристал Пэлас — Лестер
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Селхерст Парк»
48′
Джонни Эванс
Джеффри Шлупп
54′
57′
Чаглар Сёюнджю
Джеймс Томкинс
64′
Шейху Куяте
Макс Майер
74′
74′
Айосе Перес
Демарай Грэй
Джордан Айю
Кристиан Бентеке
78′
Джеймс Макартур
Джеймс Маккарти
78′
81′
Чаглар Сёюнджю
85′
Харви Барнс
Уэс Морган
88′
Джейми Варди
90′+1′
Джеймс Мэддисон
Деннис Прат
Футболисты "Лестера" обыграли "Кристал Пэлас" в матче 11-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая на поле "Кристал Пэлас", завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, у которых голы забили Чаглар Сёюнджю (57-я минута) и Джейми Варди (88).
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