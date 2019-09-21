Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Лестер» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на второе место

Лестер — Тоттенхэм
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Кинг Пауэр»
19′
Мусса Сиссоко
29′
Харри Кейн
Айосе Перес
Деннис Прат
67′
67′
Мусса Сиссоко
Виктор Ваньяма
Рикарду Перейра
69′
72′
Виктор Ваньяма
79′
Эрик Ламела
Кристиан Эриксен
Харви Барнс
Демарай Грэй
82′
Демарай Грэй
83′
Юри Тилеманс
Хамза Чоудури
84′
Джеймс Мэддисон
85′
86′
Танги Ндомбеле
Лукас Моура
«Лестер» в матче 6-го тура чемпионата Англии обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:1. Победный гол забил Мэддисон Джеймс. «Лестер» поднялся на второе место в турнирной таблице.
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