Футбол
Спорт-Экспресс«Лестер» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на второе место
|19′
Мусса Сиссоко
|29′
Харри Кейн
Айосе Перес
Деннис Прат
|67′
|67′
Мусса Сиссоко
Виктор Ваньяма
Рикарду Перейра
|69′
|72′
Виктор Ваньяма
|79′
Эрик Ламела
Кристиан Эриксен
Харви Барнс
Демарай Грэй
|82′
Демарай Грэй
|83′
Юри Тилеманс
Хамза Чоудури
|84′
Джеймс Мэддисон
|85′
|86′
Танги Ндомбеле
Лукас Моура
|45%
|Владение мячом
|55%
|74%
|Процент точных передач
|82%
|6
|Удары в сторону ворот
|5
|6
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|3
|8
|Угловые
|2
|11
|Отборы
|5
|16
|Фолы
|12
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Лестер
Расстановка 4‑3‑3
1
Шмейхель
21
Перейра
6
Эванс
4
Сёюнджю
3
Чилуэлл
20
Чоудури
25
Ндиди
10
Мэддисон
26
Прат
9
Варди
7
Грэй
22
Гассанига
24
Орье
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Роуз
12
Ваньяма
27
Моура
23
Эриксен
8
Уинкс
10
Кейн
7
Сон Хын Мин
Тоттенхэм
Расстановка 4‑3‑1‑2
«Лестер» в матче 6-го тура чемпионата Англии обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:1. Победный гол забил Мэддисон Джеймс. «Лестер» поднялся на второе место в турнирной таблице.
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