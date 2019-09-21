«Лестер» в матче 6-го тура чемпионата Англии обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:1. Победный гол забил Мэддисон Джеймс. «Лестер» поднялся на второе место в турнирной таблице.

«Лестер» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на второе место

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