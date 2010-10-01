Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Лестер» разгромил «Саутгемптон», забив 9 безответных мячей

Саутгемптон — Лестер
0 – 9
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Сент-Мэрис»
10′
Бенджамин Чилуэлл
Райан Бертран
12′
17′
Юри Тилеманс
19′
Айосе Перес
39′
Айосе Перес
45′
Джейми Варди
Дэнни Ингз
Джекенг Стивенс
46′
Янник Вестергор
Кевин Данзо
46′
57′
Айосе Перес
58′
Джейми Варди
Ян Валери
Стюарт Армстронг
70′
72′
Харви Барнс
Марк Олбрайтон
74′
Айосе Перес
Демарай Грэй
85′
Джеймс Мэддисон
90′+4′
Джейми Варди
«Лестер» одержал гостевую победу над «Саутгемптоном» в матче 10-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась победой гостей со счетом 9:0. В составе победителей по хет-трику оформили нападающие Айозе Перес и форвард Джейме Варди.
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