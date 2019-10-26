Футбол

Российская газетаРоссийская газета«Лестер» одержал самую крупную гостевую победу в истории АПЛ

Саутгемптон — Лестер
0 – 9
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Сент-Мэрис»
10′
Бенджамин Чилуэлл
Райан Бертран
12′
17′
Юри Тилеманс
19′
Айосе Перес
39′
Айосе Перес
45′
Джейми Варди
Дэнни Ингз
Джекенг Стивенс
46′
Янник Вестергор
Кевин Данзо
46′
57′
Айосе Перес
58′
Джейми Варди
Ян Валери
Стюарт Армстронг
70′
72′
Харви Барнс
Марк Олбрайтон
74′
Айосе Перес
Демарай Грэй
85′
Джеймс Мэддисон
90′+4′
Джейми Варди
В матче чемпионата Англии по футболу "Саутгемптон" - "Лестер" гости одержали победу со счетом 9:0. Это крупнейшая в истории английской премьер-лиги гостевая победа. Уже к перерыву счет в матче был 0:5, а с 14-й минуты встречи хозяева играли вдесятером после удаления Райана Бертрана.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Хоть святых выноси

Soccer.ru03:17

«Саутгемптон» — «Лестер». Видеообзор самой крупной выездной победы АПЛ

Чемпионат00:33

«Лестер», ты прекрасен 💙 9:0 в Саутгемптоне – крупнейшая выездная победа в истории главной лиги Англии (131 год!)

Sports.ruвчера в 18:32

«Лестер» одержал крупнейшую гостевую победу в истории высших дивизионов Англии

Матч ТВ01:52

«Лестер» забил девять в Саутгемптоне. Варди рвал и метал!

Спорт-Экспрессвчера в 18:20

«Лестер» одержал крупнейшую гостевую победу в истории высших дивизионов Англии

Sportbox.RU01:52

«Саутгемптон» — «Лестер» — 0:9. Видеообзор матча 10-го тура чемпионата Англии

Sport24.ruвчера в 19:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Финансы

Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн

По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Коммерсантъ 00:22
Происшествия

Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми

В ДТП на Алтае погибли восемь человек, в том числе один ребенок, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
РИА Новости 01:33
Общество

В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

Lenta.ru 01:52
Общество

Стала известна концепция новой пенсионной системы

Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Газета.Ru вчера в 05:00
Общество

Мария Бутина вернулась в Россию

Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
РБК 04:38
Происшествия

В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

Коммерсантъ вчера в 08:09
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН 03:22
Армия и оружие

Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

Известия 03:54
Музыка

Сергей Шнуров вступился за уроженца Пензы в шоу «Голос»

В пятницу, 25 октября 2019 года, в эфир Первого канала вышла очередная серия «слепых прослушиваний» восьмого сезона шоу «Голос».
Пензенская правда вчера в 17:21
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество

«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Общество

Синоптик: Петербург в субботу может поставить погодный рекорд

Петербургский дневник 03:30
Футбол

Головин помог «Монако» одолеть «Нант»

"Монако" в гостевом матче оказался сильнее "Нанта" в 11-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0.
Газета.Ru вчера в 17:01
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Фигурное катание

Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе

Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:01
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru вчера в 08:28
Политика

Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России

Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Интерфакс 04:09
Армия и оружие

«Би-би-си» сообщила об пропаже в Сирии 50 россиянок с детьми

Газета.Ru 04:13
Единоборства

Фрэнк Мир победил Роя Нельсона на турнире Bellator 231

Американский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнк Мир одержал верх над своим соотечественником Роем Нельсоном в поединке в тяжелом весе на турнире Bellator 231, проходившем в Коннектикуте.
REGNUM 04:00
Экономика

Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
РБК вчера в 15:54
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
РБК 02:58
Здоровье

Врач назвал симптомы, при которых нужна срочная колоноскопия

Вялов рассказал, при каких симптомах человеку следует обязательно проверить состояние толстой кишки.
MedikForum.ru 24 октября в 15:30
Армия и оружие

В США одобрили передачу Калининградской области Польше

Чтобы вставить русским палки в колёса, Джеймстаунский фонд предлагает Польше одновременно с «захватом Россией Прибалтики» выполнить «задачу по нейтрализации Калининградской области».
Евразия Daily 01:30
Игры

Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs

Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru 24 октября в 13:31
Общество

Украина переходит на зимнее время

В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
Московский Комсомолец 02:10
Финансы

Доля кредитов населению достигла максимума с начала этого года

Как пишет РБК со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства, рост потребительских займов произошел у каждого второго банка.
Эхо Москвы 03:30
Футбол

Экс-хавбек «Ахмата» Жаба может перейти в «Спартак»

Бывший полузащитник «Ахмата» Лео Жаба, ныне выступающий за ПАОК, может продолжить карьеру в «Спартаке».
Sport24.ru 04:54
Авто

Гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показан в Сети

Получился интересный гибрид Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
Автоновости дня вчера в 01:20
Хоккей

Кузнецов назван второй звездой игрового дня в НХЛ

Главной звездой игрового дня назван голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк, отразивший 41 бросок в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0).
RT на русском 03:35
Культура

Пугачёва рассказала о своей новой жизни

Певица Алла Пугачёва поделилась с поклонниками планами на будущее и отметила, что живёт сейчас «совсем другой жизнью».
News.ru вчера в 18:09
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
Главное