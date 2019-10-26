В матче чемпионата Англии по футболу "Саутгемптон" - "Лестер" гости одержали победу со счетом 9:0. Это крупнейшая в истории английской премьер-лиги гостевая победа. Уже к перерыву счет в матче был 0:5, а с 14-й минуты встречи хозяева играли вдесятером после удаления Райана Бертрана.

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Происшествия ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 18-летнего студента подмосковного аграрного колледжа, который, по предварительным данным, готовил массовое убийство в учебном заведении.

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