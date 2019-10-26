Футбол

Российская газетаРоссийская газета«Лестер» одержал самую крупную гостевую победу в истории АПЛ

Саутгемптон — Лестер
0 – 9
Матч завершён
Чемпионат Англии, 25 октября
Стадион «Сент-Мэрис»
10′
Бенджамин Чилуэлл
Райан Бертран
12′
17′
Юри Тилеманс
19′
Айосе Перес
39′
Айосе Перес
45′
Джейми Варди
Дэнни Ингз
Джекенг Стивенс
46′
Янник Вестергор
Кевин Данзо
46′
57′
Айосе Перес
58′
Джейми Варди
Ян Валери
Стюарт Армстронг
70′
72′
Харви Барнс
Марк Олбрайтон
74′
Айосе Перес
Демарай Грэй
85′
Джеймс Мэддисон
90′+4′
Джейми Варди
В матче чемпионата Англии по футболу "Саутгемптон" - "Лестер" гости одержали победу со счетом 9:0. Это крупнейшая в истории английской премьер-лиги гостевая победа. Уже к перерыву счет в матче был 0:5, а с 14-й минуты встречи хозяева играли вдесятером после удаления Райана Бертрана.
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