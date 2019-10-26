Футбол
Российская газета«Лестер» одержал самую крупную гостевую победу в истории АПЛ
Чемпионат Англии, 25 октября
Стадион «Сент-Мэрис»
|10′
Бенджамин Чилуэлл
Райан Бертран
|12′
|17′
Юри Тилеманс
|19′
Айосе Перес
|39′
Айосе Перес
|45′
Джейми Варди
Дэнни Ингз
Джекенг Стивенс
|46′
Янник Вестергор
Кевин Данзо
|46′
|57′
Айосе Перес
|58′
Джейми Варди
Ян Валери
Стюарт Армстронг
|70′
|72′
Харви Барнс
Марк Олбрайтон
|74′
Айосе Перес
Демарай Грэй
|85′
Джеймс Мэддисон
|90′+4′
Джейми Варди
|27%
|Владение мячом
|73%
|63%
|Процент точных передач
|86%
|1
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|16
|8
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|7
|15
|Отборы
|4
|3
|Фолы
|12
|–
|Желтые карточки
|–
|1
|Красные карточки
|–
Саутгемптон
Расстановка 3‑4‑3
28
Ганн
35
Беднарек
3
Йосида
38
Данзо
17
Армстронг
14
Ромеу
23
Хейбьерг
21
Бертран
16
Уорд-Проуз
5
Стивенс
22
Редмонд
1
Шмейхель
21
Перейра
6
Эванс
4
Сёюнджю
3
Чилуэлл
8
Тилеманс
25
Ндиди
10
Мэддисон
7
Грэй
9
Варди
3 ×
11
Олбрайтон
Лестер
Расстановка 4‑3‑3
В матче чемпионата Англии по футболу "Саутгемптон" - "Лестер" гости одержали победу со счетом 9:0. Это крупнейшая в истории английской премьер-лиги гостевая победа. Уже к перерыву счет в матче был 0:5, а с 14-й минуты встречи хозяева играли вдесятером после удаления Райана Бертрана.
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«Лестер» одержал крупнейшую гостевую победу в истории высших дивизионов Англии
Sportbox.RUвчера в 01:52
«Саутгемптон» — «Лестер» — 0:9. Видеообзор матча 10-го тура чемпионата Англии
Sport24.ru25 октября в 19:54
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
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