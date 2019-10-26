Футбол
РИА Новости«Лестер» одержал самую крупную выездную победу в истории АПЛ
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Сент-Мэрис»
|10′
Бенджамин Чилуэлл
Райан Бертран
|12′
|17′
Юри Тилеманс
|19′
Айосе Перес
|39′
Айосе Перес
|45′
Джейми Варди
Дэнни Ингз
Джекенг Стивенс
|46′
Янник Вестергор
Кевин Данзо
|46′
|57′
Айосе Перес
|58′
Джейми Варди
Ян Валери
Стюарт Армстронг
|70′
|72′
Харви Барнс
Марк Олбрайтон
|74′
Айосе Перес
Демарай Грэй
|85′
Джеймс Мэддисон
|90′+4′
Джейми Варди
|27%
|Владение мячом
|73%
|63%
|Процент точных передач
|86%
|1
|Удары в сторону ворот
|4
|3
|Удары в створ ворот
|16
|8
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|7
|15
|Отборы
|4
|3
|Фолы
|12
|–
|Желтые карточки
|–
|1
|Красные карточки
|–
Саутгемптон
Расстановка 3‑4‑3
28
Ганн
35
Беднарек
3
Йосида
38
Данзо
17
Армстронг
14
Ромеу
23
Хейбьерг
21
Бертран
16
Уорд-Проуз
5
Стивенс
22
Редмонд
1
Шмейхель
21
Перейра
6
Эванс
4
Сёюнджю
3
Чилуэлл
8
Тилеманс
25
Ндиди
10
Мэддисон
7
Грэй
9
Варди
3 ×
11
Олбрайтон
Лестер
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты "Лестера" одержали самую крупную выездную победу в истории английской премьер-лиги, сообщается на сайте турнира. "Лестер" в пятницу в гостях отправил девять безответных мячей в ворота "Саутгемптона" в рамках десятого тура чемпионата Англии.
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«Саутгемптон» — «Лестер» — 0:9. Видеообзор матча 10-го тура чемпионата Англии
Sport24.ruвчера в 19:54
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