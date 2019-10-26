Футболисты "Лестера" одержали самую крупную выездную победу в истории английской премьер-лиги, сообщается на сайте турнира. "Лестер" в пятницу в гостях отправил девять безответных мячей в ворота "Саутгемптона" в рамках десятого тура чемпионата Англии.

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