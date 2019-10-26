Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Лестер» одержал самую крупную выездную победу в истории АПЛ

Саутгемптон — Лестер
0 – 9
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Сент-Мэрис»
10′
Бенджамин Чилуэлл
Райан Бертран
12′
17′
Юри Тилеманс
19′
Айосе Перес
39′
Айосе Перес
45′
Джейми Варди
Дэнни Ингз
Джекенг Стивенс
46′
Янник Вестергор
Кевин Данзо
46′
57′
Айосе Перес
58′
Джейми Варди
Ян Валери
Стюарт Армстронг
70′
72′
Харви Барнс
Марк Олбрайтон
74′
Айосе Перес
Демарай Грэй
85′
Джеймс Мэддисон
90′+4′
Джейми Варди
Футболисты "Лестера" одержали самую крупную выездную победу в истории английской премьер-лиги, сообщается на сайте турнира. "Лестер" в пятницу в гостях отправил девять безответных мячей в ворота "Саутгемптона" в рамках десятого тура чемпионата Англии.
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