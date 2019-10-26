Футболисты "Лестера" одержали самую крупную выездную победу в истории английской премьер-лиги, сообщается на сайте турнира. "Лестер" в пятницу в гостях отправил девять безответных мячей в ворота "Саутгемптона" в рамках десятого тура чемпионата Англии.

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Политика Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе Ранее в соцсетях появилось видео разговора на повышенных тонах между Зеленским и одним из радикалов.

Авто Седан Infiniti Q70 прекратят выпускать Японская компания Nissan сообщила о решении снять с производства седан Infiniti Q70.

Здоровье В Киеве зафиксировали случай дифтерии В Киеве дифтерией заболел 9-летний мальчик, сообщили 24 октября в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщается на сайте организации.

Политика Путин и Макрон обсудили по телефону российско-турецкие переговоры Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе беседы Путин проинформировал своего французского коллегу о российско-турецких переговорах в Сочи, сообщили в пресс-службе Кремля.

Происшествия Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.

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Общество На Филиппинах назвали победительницу конкурса «Мисс Земля» Победительницей конкурса красоты "Мисс Земля - 2019" стала 21-летняя участница из Пуэрто-Рико Нелли Пиментел, которая сказала, что тем, кто не верит в глобальное потепление, нужно получить нормальное образование.

Фигурное катание Авербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.

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Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Общество Украина перейдет на зимнее время В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.