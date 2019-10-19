Футбол

Lenta.ruLenta.ru«Лестер» одержал волевую победу и вышел на второе место в АПЛ

Лестер — Бернли
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кинг Пауэр»
2′
Джеффри Хендрик
26′
Крис Вуд
Джейми Варди
45′
62′
Крис Вуд
65′
Роберт Брэди
Аарон Леннон
Айосе Перес
Демарай Грэй
67′
Джеймс Мэддисон
Деннис Прат
73′
Юри Тилеманс
74′
Харви Барнс
Уэс Морган
79′
83′
Джей Родригес
Матей Выдра
90′+4′
Мэттью Лоутон
Победу «Лестеру» на 74-й минуте точным ударом принес Юри Тилеманс. После девяти туров в активе «Лестера» 17 очков, команда вышла на второе место в чемпионате. «Бернли» набрал 12 очков и находится на восьмом месте в турнирной таблице.
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