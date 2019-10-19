Футбол
Lenta.ru«Лестер» одержал волевую победу и вышел на второе место в АПЛ
|2′
Джеффри Хендрик
|26′
Крис Вуд
Джейми Варди
|45′
|62′
Крис Вуд
|65′
Роберт Брэди
Аарон Леннон
Айосе Перес
Демарай Грэй
|67′
Джеймс Мэддисон
Деннис Прат
|73′
Юри Тилеманс
|74′
Харви Барнс
Уэс Морган
|79′
|83′
Джей Родригес
Матей Выдра
|90′+4′
Мэттью Лоутон
|71%
|Владение мячом
|29%
|83%
|Процент точных передач
|72%
|9
|Удары в сторону ворот
|3
|3
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|3
|9
|Угловые
|4
|7
|Отборы
|12
|4
|Фолы
|9
|–
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Лестер
Расстановка 4‑3‑3
1
Шмейхель
21
Перейра
6
Эванс
4
Сёюнджю
3
Чилуэлл
8
Тилеманс
25
Ндиди
26
Прат
7
Грэй
9
Варди
5
Морган
1
Поуп
2
Лоутон
5
Тарковски
6
Ми
23
Питерс
11
Макнил
18
Вествуд
13
Хендрик
25
Леннон
9
Вуд
27
Выдра
Бернли
Расстановка 4‑4‑2
Победу «Лестеру» на 74-й минуте точным ударом принес Юри Тилеманс. После девяти туров в активе «Лестера» 17 очков, команда вышла на второе место в чемпионате. «Бернли» набрал 12 очков и находится на восьмом месте в турнирной таблице.
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