Победу «Лестеру» на 74-й минуте точным ударом принес Юри Тилеманс. После девяти туров в активе «Лестера» 17 очков, команда вышла на второе место в чемпионате. «Бернли» набрал 12 очков и находится на восьмом месте в турнирной таблице.

«Лестер» одержал волевую победу и вышел на второе место в АПЛ

Авто Названы регионы России с самым высоким и низким транспортным налогом Автомобили мощностью 100-150 л.с. выгоднее всего регистрировать в республиках Ингушетия и Крым, Севастополе и Ханты-Мансийском АО, где налоговая ставка составляет 7руб/1 л.с. Оба столичных региона, Вологодская, Курская, Новгородская и Орловская области, республики Башкортостан, Карелия, Марий Эл и Татарстан напротив, отличились самыми высокими ставками на автомобили такой мощности.

Политика Путин провел телефонные переговоры с Меркель Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.

Шоу-бизнес Таисия Повалий отменила концерт в Киеве Глава площадки заявил, что Повалий не ответила обществу на вопросы, где она проживает в настоящее время и поддерживает ли украинских военных, поскольку есть версия, что артистка уехала на постоянное место жительства в Россию и посещала Крым.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян родила дочку Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.

Политика Медведев и Вучич принимают участие в параде под Белградом Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич принимают участие в параде военной техники, который приурочен к 75-летию освобождения сербской столицы от нацистов.

Энергетика В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.

Единоборства Нурмагомедов в соцсетях вступил в перепалку с Макгрегором Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и экс-обладатель титула Конор Макгрегор вступили в перепалку посредством социальных сетей.

Политика Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.