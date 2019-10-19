В параллельном матче «Лестер Сити» принимал «Бёрнли». Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере и завершилась со счётом 2:1. На 26-й минуте гости вышли вперёд усилиями нападающего Криса Вуда.

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