Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Челси» одолел «Ньюкасл», «Лестер» одержал волевую победу над «Бёрнли»

Лестер — Бернли
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Кинг Пауэр»
2′
Джеффри Хендрик
26′
Крис Вуд
Джейми Варди
45′
62′
Крис Вуд
65′
Роберт Брэди
Аарон Леннон
Айосе Перес
Демарай Грэй
67′
Джеймс Мэддисон
Деннис Прат
73′
Юри Тилеманс
74′
Харви Барнс
Уэс Морган
79′
83′
Джей Родригес
Матей Выдра
90′+4′
Мэттью Лоутон
В параллельном матче «Лестер Сити» принимал «Бёрнли». Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере и завершилась со счётом 2:1. На 26-й минуте гости вышли вперёд усилиями нападающего Криса Вуда.
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