Футбол

REGNUMREGNUM«Лестер» одержал волевую победу над «Бернли»

В Лестере 19 октября на стадионе «Кинг Пауэр» между командами «Лестер Сити» и «Бернли» был разыгран матч в рамках 9-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2019/20. Игра завершилась волевой победой «лис».
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«Челси» одержал минимальную победу над «Ньюкаслом», «Лестер» поднялся на второе место АПЛ

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Новичок АПЛ одержал вторую победу подряд

Lenta.ru12:39

«Лестер» одержал волевую победу над «Бернли»

REGNUM12:12
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Происшествия

В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом

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Происшествия

МЧС опубликовало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

Управление МЧС по Красноярскому краю опубликовало кадры, на которых показаны последствия крушения дамбы в районе поселка Щетинкино.
РИА Новости 17:45
Происшествия

Севший в Красноярске из-за сообщения о бомбе самолет вылетел в Москву

Сотрудники правоохранительных органов обследовали самолет рейса Улан-Удэ — Москва, который совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе.
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Происшествия

Макгрегора обвинили в изнасиловании

Lenta.ru 19:16
Армия и оружие

Турция согласовала с США границы зоны безопасности в Сирии

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Экономика

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РИА Новости 13:10
Политика

Медведев рассказал о последствиях насаждения демократии извне

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что навязывание моделей «правильной» демократии извне уничтожает государства и приводит к распространению терроризма.
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Телеведущая Елена Малышева назвала популярные в России лекарства, которые абсолютно бесполезны при лечении простуды.
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Общество

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

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Общество

Виновных в домашнем насилии выгонят из дома, выяснили СМИ

Президентский Совет по правам человека подготовил законопроект, по которому пострадавший от семейно-бытового насилия будет иметь право на получение защитного ордера.
Газета.Ru 12:40
Происшествия

Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине

Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".
Газета.Ru 20:00
Происшествия

Спецназ взял штурмом дом криминального авторитета в Красноярском крае

В Красноярском крае сотрудники СОБРа и полицейские задержали в загородном доме мужчину 1965 года рождения, известного в криминальной среде как Костя Канский, сообщается на сайте регионального главка МВД.
РБК 17:37
Футбол

Карпин: в первом тайме матча с «Зенитом» было избиение младенца

Была хоть какая-то контригра после перерыва. В первом тайме было избиение младенца.
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У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Экономика

British American Tobacco остановила производство на Украине

Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
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Тренер по футболу и легкой атлетике в одной из школ американского Портленда Кианон Лоу необычным способом разоружил ученика, который пришел в образовательное учреждение с оружием.
Газета.Ru 16:57
Армия и оружие

Роскосмос адаптирует корабль «Орел» под ракету «Союз-5»

Роскосмос продолжит адаптировать новый пилотируемый корабль "Орел" для запуска на ракете-носителе "Союз-5", несмотря на решение пересадить его на ракету "Ангара-А5П", следует из материалов на сайте госзакупок.
РИА Новости 20:02
Экономика

Темпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года

Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП.
Газета.Ru вчера в 16:00
Космос

Ученые нашли звезду, которая старше Вселенной

В 2000 году ученые пытались узнать возраст звезды, используя наблюдения с помощью спутника Hipparcos Европейского космического агентства (ЕКА).
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В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

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Молодая возлюбленная Петросяна тратит миллионы на дизайнерские вещи

Молодая спутница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова тратит миллионы на свой гардероб и аксессуары.
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Бетербиев нокаутировал Гвоздика

В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
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Пять детей погибли в результате пожара в Ростове Ярославской области

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Певица Нюша показала, как муж кормит дочь из бутылочки

Известная певица Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым растит маленькую дочь. Малышке скоро исполнится один годик.
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Общество

В Чили правоохранители задержали 308 протестующих

В ходе протестов в Чили, которые начались из-за повышения цен на метро, представителями правоохранительных органов задержано 308 человек.
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Шоу-бизнес

Лобода показала новое фото с солистом Rammstein

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в Instagram фото, сделанное во время празднования 37-летия.
РЕН ТВ вчера в 04:09
Футбол

«Витесс» Слуцкого установил исторический рекорд клуба

В субботу «Витесс» разгромил «Венло» со счетом 4:0, эта четвертая подряд победа для команды Слуцкого.
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Единоборства

Багаутинов проиграл Жумагулову в титульном бою Fight Nights

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Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при

Российская фигуристка Алена Леонова поделилась эмоциями после короткой программы на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
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Туск получил от Джонсона письмо об отсрочке брексита

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что получил от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона письмо с просьбой об отсрочке брексита.
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