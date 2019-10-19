Футбол

REGNUMREGNUM«Лестер» одержал волевую победу над «Бернли»

В Лестере 19 октября на стадионе «Кинг Пауэр» между командами «Лестер Сити» и «Бернли» был разыгран матч в рамках 9-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2019/20. Игра завершилась волевой победой «лис».
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Победный гол за 13 секунд до конца — в обзоре матча «Астон Вилла» — «Брайтон»

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«Челси» одержал минимальную победу над «Ньюкаслом», «Лестер» поднялся на второе место АПЛ

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Новичок АПЛ одержал вторую победу подряд

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«Лестер» одержал волевую победу над «Бернли»

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Экономика

Компании Глеба Франка купили квоты по добыче краба на 38 млрд рублей

Компании, входящие в РРПК, приобрели квоты на добычу краба на сумму 38,2 млрд рублей.
REGNUM вчера в 00:18
Происшествия

В Турции погибла пятилетняя девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
Хоккей

«Тампа» уступила «Колорадо» в матче НХЛ. Кучеров не реализовал буллит

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров в третьем периоде не смог реализовать буллит, всего он провел на льду 17 минут, сделал 6 бросков и завершил игру с показателем полезности "-2". Защитник Михаил Сергачев ("-1") за 18 минут 46 секунд сделал 3 броска и 1 силовой прием.
ТАСС Спорт 22:16
Футбол

Дзюба вышел на первое место РПЛ по показателю «гол+пас»

Газета.Ru 13:42
Происшествия

Пациентов новосибирской больницы эвакуировали из-за пожара

Здание городской клинической больницы №2 загорелось в Новосибирске, спасателям пришлось эвакуировать 160 пациентов, в том числе 14 маломобильных, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Sibnet Новости 12:36
Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Армия и оружие

Турция и США договорились о создании зоны безопасности в Сирии

Турция договорилась с США о создании контролируемой ее войсками зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 км. Об этом сообщило в субботу, 19 октября, «РИА Новости» со ссылкой на советника президента Турции Ясина Актая.
Известия 17:47
Происшествия

Макгрегора обвинили в изнасиловании

Бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора обвинили в сексуальном насилии.
Lenta.ru 19:16
Культура

Эрнст назвал показ «Бригады» социальной ошибкой

Константин Эрнст объяснил, почему он не стал ставить в эфир Первого канала сериал «Бригада»в начале 2000-х годов.
Рамблер 03:51
Политика

Советник Трампа обвинил Порошенко и его окружение в краже $1,5 млрд

Советник президента США Дональда Трампа Сэм Кислин заявил, что окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко во время его президентства были незаконно поделены $1,5 млрд.
REGNUM 15:21
Гаджеты

Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11

Несколько мобильных устройств Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11.
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Политика

Путин провел телефонные переговоры с Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
РИА Новости 12:08
Футбол

Ибрагимович не исключил возвращения в серию А зимой

Матч ТВ 08:42
Здоровье

Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов

Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru вчера в 19:44
Единоборства

Нурмагомедов — Макгрегору: «В Москве насильников не ждут»

Ирландец ответил на русском: «Увидимся в Москве, киска», на что россиянин написал, что «в Москве насильников не ждут».
Спорт-Экспресс 13:28
Общество

Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса

Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспересадочным авиарейсом.
РИА Новости 20:46
Политика

Путин подписал указ о создании новой «Военно-строительной компании»

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в Москве публично-правовой организации «Военно-строительная компании».
Дождь вчера в 11:18
Общество

В РПЦ назвали альтернативу смертной казни

Введение смертной казни не остановит преступников, считает глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.
Lenta.ru 18:27
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ 21:35
Энергетика

Силуанов заявил о подготовленности России к падению цен на нефть

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае падения цен на нефть у России останутся средства на выполнение обязательств за счет золотых резервов.
Газета.Ru 22:49
Общество

Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк

Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:35
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 10:32
Происшествия

В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ

Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.
РИА Новости 03:15
Армия и оружие

Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны

Появление сирийской армии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов народной самообороны будет считаться объявлением войны Турции, заявил в субботу РИА Новости советник турецкого президента Ясин Актай.
РИА Новости 16:09
Общество

«Роскосмос» адаптирует корабль «Орел» под ракету «Союз-5»

Отмечается, что разработку эcкиза коcмического комплекcа с кораблем «Орел» и ракетой cреднего клаccа «Cоюз-5» на Байконуре, начавшуюся в декабре 2018 года, планируется продолжить и завершить к октябрю 2020 года.
Известия 21:06
Авто

Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей

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Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Авто

Первый электрокар Mazda получит необычные двери

Компания Mazda продолжает интриговать поклонников новыми подробностями о своем первом серийном электрокаре.
Автоновости дня вчера в 03:20
Футбол

Матч Кубка Англии был сорван из-за расистских выкриков

Крайне неординарный случай произошёл в матче четвёртого отборочного раунда Кубка Англии между «Харингей Боро» и «Йовил Таун».
LiveResult.Ru 21:08
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