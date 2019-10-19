Футбол

REGNUMREGNUM«Лестер» одержал волевую победу над «Бернли»

Лестер — Бернли
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Кинг Пауэр»
2′
Джеффри Хендрик
26′
Крис Вуд
Джейми Варди
45′
62′
Крис Вуд
65′
Роберт Брэди
Аарон Леннон
Айосе Перес
Демарай Грэй
67′
Джеймс Мэддисон
Деннис Прат
73′
Юри Тилеманс
74′
Харви Барнс
Уэс Морган
79′
83′
Джей Родригес
Матей Выдра
90′+4′
Мэттью Лоутон
В Лестере 19 октября на стадионе «Кинг Пауэр» между командами «Лестер Сити» и «Бернли» был разыгран матч в рамках 9-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2019/20. Игра завершилась волевой победой «лис».
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