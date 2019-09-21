Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Лестер» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ

Лестер — Тоттенхэм
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Кинг Пауэр»
19′
Мусса Сиссоко
29′
Харри Кейн
Айосе Перес
Деннис Прат
67′
67′
Мусса Сиссоко
Виктор Ваньяма
Рикарду Перейра
69′
72′
Виктор Ваньяма
79′
Эрик Ламела
Кристиан Эриксен
Харви Барнс
Демарай Грэй
82′
Демарай Грэй
83′
Юри Тилеманс
Хамза Чоудури
84′
Джеймс Мэддисон
85′
86′
Танги Ндомбеле
Лукас Моура
«Лестер» обыграл «Тоттенхэм» в домашнем матче 6-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1. Счет на 29-й минуте удалось открыть гостям. Гарри Кейн отличился с передачи Сон Хын Мина.
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