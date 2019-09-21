«Лестер» обыграл «Тоттенхэм» в домашнем матче 6-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1. Счет на 29-й минуте удалось открыть гостям. Гарри Кейн отличился с передачи Сон Хын Мина.

«Лестер» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ

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