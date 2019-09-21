Футбол
ProstoProSport«Лестер» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ
|19′
Мусса Сиссоко
|29′
Харри Кейн
Айосе Перес
Деннис Прат
|67′
|67′
Мусса Сиссоко
Виктор Ваньяма
Рикарду Перейра
|69′
|72′
Виктор Ваньяма
|79′
Эрик Ламела
Кристиан Эриксен
Харви Барнс
Демарай Грэй
|82′
Демарай Грэй
|83′
Юри Тилеманс
Хамза Чоудури
|84′
Джеймс Мэддисон
|85′
|86′
Танги Ндомбеле
Лукас Моура
|45%
|Владение мячом
|55%
|74%
|Процент точных передач
|82%
|6
|Удары в сторону ворот
|5
|6
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|3
|8
|Угловые
|2
|11
|Отборы
|5
|16
|Фолы
|12
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Лестер
Расстановка 4‑3‑3
1
Шмейхель
21
Перейра
6
Эванс
4
Сёюнджю
3
Чилуэлл
20
Чоудури
25
Ндиди
10
Мэддисон
26
Прат
9
Варди
7
Грэй
22
Гассанига
24
Орье
4
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Роуз
12
Ваньяма
27
Моура
23
Эриксен
8
Уинкс
10
Кейн
7
Сон Хын Мин
Тоттенхэм
Расстановка 4‑3‑1‑2
«Лестер» обыграл «Тоттенхэм» в домашнем матче 6-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1. Счет на 29-й минуте удалось открыть гостям. Гарри Кейн отличился с передачи Сон Хын Мина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец подает в суд на Россию
Житель Британии Чарли Роули, пострадавший в 2018 году от нервно-паралитического вещества "Новичок" в Эймсбери, намеревается подать в суд на Россию.
Газета.Ru 20:44
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Газета.Ru 21:58
Хоккей
Гусев забил вторую шайбу за «Нью-Джерси»
На 29-й минуте шайбу в ворота соперника забросил россиянин Никита Гусев. Он забил с неудобной руки после передачи Нико Хишира.
Чемпионат 21:04
Интернет
Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль
Специалисты компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самое нежелательное сочетание цифр и букв.
Актуальные Новости 12:11
Общество
Тайфун «Тапа» ждут в Приморье в ближайшие дни
Если тайфун пройдет по более восточной траектории, ближе к Японии, в Приморье очень сильных дождей не будет.
Известия вчера в 05:43
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Общество
Астрономическая осень придет в столицу 23 сентября
Астрономическая осень в Москве придет 23 сентября. Об этом заявили в Московском планетарии.
Вечерняя Москва вчера в 10:23
Происшествия
Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир
"Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.
РИА Новости 14:03
Хоккей
Промоутер ночного клуба сообщил о $15 тыс. долга Овечкина за вечеринку
Генеральный промоутер и совладелец московского клуба Icon Андреас Лобжанидзе рассказал РБК, что несколько раз устраивал в клубе вечеринки в честь хоккеиста Александра Овечкина.
РБК вчера в 11:15
Культура
В шоу «Голос. 60+» наставники завершили набор в свои команды
Телепрограмма 05:19
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему изменял Ольге Бузовой
Напоминаем, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись три года назад, после того, как артистка уличила своего мужа в изменах.
Gazeta.SPb 18:00
Гаджеты
Марка Apple опустилась с 11 на 24 место в рейтинге брендов в Китае
В последние годы Apple прилагает значительные усилия, стараясь увеличить продажи своей продукции в Китае, который стал крупнейшим рынком смартфонов.
iXBT.com вчера в 03:04
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Политика
Россия предложила Украине продлить транзит газа
На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 19 сентября в 10:53
Происшествия
В Кремле не знают о приговоре сектантам в Саратове
Представителя Кремля просили дать комментарий о тюремных сроках для шести адептов секты.
REGNUM вчера в 08:17
Кино
Сидевший на Ямале Сенцов нашел неточности в американском сериале «Чернобыль»
Отбывавший наказание в ямальской колонии украинский кинорежиссер Олег Сенцов поделился своими впечатлениями от просмотра американского сериала «Чернобыль».
URA.Ru 14:03
Экономика
На строительство четвертого моста в Новосибирске дали кредит
Информация о подписании соглашения между «Газпромбанком» и «Сибирской концессионной компанией» (входит в группу «ВИС») о предоставлении кредита на общую сумму 2,4 млрд рублей появилась вчера на сайте банка.
Московский Комсомолец 03:07
Происшествия
При землетрясении в Албании ранены более 40 человек
В результате землетрясения в Албании ранены более 40 человек, порядка десяти зданий разрушены в столице Тиране.
BFM.ru 14:01
Футбол
Дзюба попросил создать петицию о своем отмененном голе
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба после матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином» призвал болельщиков создать петицию с требованием засчитать один из его двух голов в зачет казанского клуба.
РБК 19:25
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Политика
В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС
В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС).
Известия 18:28
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
REGNUM вчера в 04:42
Здоровье
Врачи назвали безопасное для здоровья количество сока
Углеводы, которые содержатся в соке, очень быстро поступают в желудок и всасываются в кровь, после них следует эпизод сонливости, и, соответственно, если мы выпили сок, легли спать, то лишние углеводы сразу же откладываются в жир, — рассказала РИА "Новости" врач-диетолог, терапевт Елена Тихомирова.
Life.ru вчера в 21:03
Культура
В Петербурге открылась трехмерная панорама «Дорога через войну»
Посмотреть на экспозицию пришли ветераны войны и школьники.
Телеканал Санкт-Петербург 10:19
Здоровье
ДЗМ опубликовал данные о зарплатах врачей поликлиник
Средняя зарплата заведующего отделением в первом полугодии 2019 года составила 191,3 тысячи рублей, в общей численности врачебного персонала они занимают 10,8%, а не 30%, настаивают в департаменте.
Vademecum вчера в 12:15
Политика
Более 13 млн венесуэльцев подписали петицию в защиту суверенитета
Свыше 13 миллионов жителей Боливарианской Республики оставили свои подписи под петицией в защиту суверенитета страны и против экономических санкций со стороны США.
Российская газета 20:01