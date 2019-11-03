Футбол
Спорт-Экспресс«Лестер» оказался сильнее «Кристал Пэлас», Варди забил
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Селхерст Парк»
|48′
Джонни Эванс
Джеффри Шлупп
|54′
|57′
Чаглар Сёюнджю
Джеймс Томкинс
|64′
Шейху Куяте
Макс Майер
|74′
|74′
Айосе Перес
Демарай Грэй
Джордан Айю
Кристиан Бентеке
|78′
Джеймс Макартур
Джеймс Маккарти
|78′
|81′
Чаглар Сёюнджю
|85′
Харви Барнс
Уэс Морган
|88′
Джейми Варди
|90′+1′
Джеймс Мэддисон
Деннис Прат
|43%
|Владение мячом
|57%
|76%
|Процент точных передач
|82%
|5
|Удары в сторону ворот
|5
|3
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|6
|8
|Отборы
|8
|15
|Фолы
|16
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Кристал Пэлас
Расстановка 4‑3‑3
31
Гуаита
2
Уорд
5
Томкинс
24
Кэйхилл
3
ван Анхолт
7
Майер
4
Миливоевич
22
Маккарти
15
Шлупп
17
Бентеке
11
Заа
1
Шмейхель
21
Перейра
6
Эванс
4
Сёюнджю
3
Чилуэлл
7
Грэй
8
Тилеманс
26
Прат
25
Ндиди
5
Морган
9
Варди
Лестер
Расстановка 4‑5‑1
«Лестер» в гостях одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии. В составе «лис» отличились нападающий Джейми Варди и защитник Чаглар Сеюнджю. «Лестер» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.
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«Кристал Пэлас» — «Лестер». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч АПЛ 3 ноября 2019 года
LiveSport.ru01 ноября в 21:22
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 15:56, Ашберн
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