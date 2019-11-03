«Лестер» в гостях одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии. В составе «лис» отличились нападающий Джейми Варди и защитник Чаглар Сеюнджю. «Лестер» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

Транспорт В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.

Шоу-бизнес Представитель Семчева опроверг информацию о госпитализации актера Информация о госпитализации актера Александра Семчева из-за проблем с сердцем не соответствует действительности, сообщила в воскресенье ТАСС его представитель.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Футбол «Бавария» уволила главного тренера Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.

Политика Дональд Трамп «совершенно уверен» в своей победе на президентских выборах Старт предвыборной кампании в США будет дан через 13 недель - 3 февраля - в штате Айова, где пройдут первые в стране кокусы - собрания партийных активистов.

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