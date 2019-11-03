Футбол
Спорт-Экспресс«Лестер» оказался сильнее «Кристал Пэлас», Варди забил
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Селхерст Парк»
|48′
Джонни Эванс
Джеффри Шлупп
|54′
|57′
Чаглар Сёюнджю
Джеймс Томкинс
|64′
Шейху Куяте
Макс Майер
|74′
|74′
Айосе Перес
Демарай Грэй
Джордан Айю
Кристиан Бентеке
|78′
Джеймс Макартур
Джеймс Маккарти
|78′
|81′
Чаглар Сёюнджю
|85′
Харви Барнс
Уэс Морган
|88′
Джейми Варди
|90′+1′
Джеймс Мэддисон
Деннис Прат
|43%
|Владение мячом
|57%
|76%
|Процент точных передач
|82%
|5
|Удары в сторону ворот
|5
|3
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|3
|2
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|6
|8
|Отборы
|8
|15
|Фолы
|16
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Кристал Пэлас
Расстановка 4‑3‑3
31
Гуаита
2
Уорд
5
Томкинс
24
Кэйхилл
3
ван Анхолт
7
Майер
4
Миливоевич
22
Маккарти
15
Шлупп
17
Бентеке
11
Заа
1
Шмейхель
21
Перейра
6
Эванс
4
Сёюнджю
3
Чилуэлл
7
Грэй
8
Тилеманс
26
Прат
25
Ндиди
5
Морган
9
Варди
Лестер
Расстановка 4‑5‑1
«Лестер» в гостях одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии. В составе «лис» отличились нападающий Джейми Варди и защитник Чаглар Сеюнджю. «Лестер» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Брендан Роджерс: «Чтобы оставаться среди лидеров, нужно уметь обыгрывать разных соперников»
Спорт-Экспрессвчера в 12:42
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, проходит «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Футбол
Капелло назвал главную проблему «Милана»
Бывший наставник «Милана» Фабио Капелло заявил, что отсутствие харизматичных лидеров мешает команде бороться за чемпионский титул.
RT на русском 06:01
Футбол
Алдонин назвал спорным назначение Вилкова на матч «Зенит» — ЦСКА
Читал уже много неприятных отзывов на его работу и считаю, что Вилков с ней не справился. Мне кажется, его назначение было довольно спорным.
RT на русском 05:20
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
Происшествия
Замминистра культуры Удмуртии обвинили в получении взятки
1 ноября 2019 года подозреваемого задержали сотрудники ФСБ при получении второй части взятки в размере 280 тыс. руб.
Коммерсантъ 05:25
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Политика
Украина потребовала от России вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста с требованием отдать корабли Военно-морских сил (ВМС) республики, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе.
Lenta.ru 06:44
Футбол
Головин попал в шорт-лист «ПСЖ»
По информации источника, Головин не находится в шорт-листе на верхних строчках, но руководство столичного клуба продолжает активные наблюдения за прогрессом 23-летнего футболиста.
Газета.Ru 07:09
Происшествия
В Ереване загорелся ангар российской авиабазы
Крыша ангара горит в ереванском аэродроме "Эребуни", где дислоцирована одноименная российская авиабаза, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС Армении.
РИА Новости 07:03
Спорт
Сергей Устюгов: «Для меня Олимпиада как соревнования умерла»
Может, меня за это осудят, но лично для меня Олимпиада как соревнования умерла.
Спорт-Экспресс 04:30
Шоу-бизнес
Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой.
Телеканал 360° вчера в 05:47
Гаджеты
Redmi выпустил дешевый 40-дюймовый телевизор
The GEEK 01 ноября в 17:45
Происшествия
В Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН*
В городе Вишневое Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 06:02
Политика
В Кремле заявили о готовности Путина к нормандскому саммиту
Президент заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины, сообщил Дмитрий Песков Владимир Путин готов принять участие в нормандском саммите в случае острой необходимости.
ТК Звезда вчера в 14:55
Общество
В Москве до среды объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра.
Коммерсантъ 06:55
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
Газета.Ru вчера в 21:13
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Председатель правительства РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 1" заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.
Газета.Ru вчера в 11:43
Общество
К приставам подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб
В Оренбургской области подали рекордный по сумме иск о компенсации морального вреда, пишет ТАСС. Сумма иска составила 100 трлн руб.
РБК 05:18
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Хоккей
«Иностранцы обещают русским ребятам первые раунды – а потом они нигде и никак». Разговор с первым агентом из России в НХЛ
В этом году Шуми Бабаев стал единственным российским агентом, который получил аккредитацию в НХЛ – теперь он может вести дела своих клиентов как в КХЛ, так и за океаном, не передавая их местным агентам.
Sports.ru 03:30
Шоу-бизнес
Лановому стало плохо во время спектакля
Народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова, сообщают СМИ со ссылкой на зрителей.
Взгляд.ру вчера в 18:46
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Общество
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
В ходе церемонии, приуроченной к Дню народного единства, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Lenta.ru 06:15
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Наука
Подружившиеся в лаборатории обыкновенные вампиры остались друзьями и на воле
Немецкие и американские биологи выяснили, что особи обыкновенного вампира (Desmodus rotundus) могут формировать прочные социальные связи, которые не разрушаются даже при смене окружающих условий и не требуют взаимной выгоды.
N+1 01 ноября в 10:40