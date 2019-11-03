Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Лестер» оказался сильнее «Кристал Пэлас», Варди забил

Кристал Пэлас — Лестер
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Селхерст Парк»
48′
Джонни Эванс
Джеффри Шлупп
54′
57′
Чаглар Сёюнджю
Джеймс Томкинс
64′
Шейху Куяте
Макс Майер
74′
74′
Айосе Перес
Демарай Грэй
Джордан Айю
Кристиан Бентеке
78′
Джеймс Макартур
Джеймс Маккарти
78′
81′
Чаглар Сёюнджю
85′
Харви Барнс
Уэс Морган
88′
Джейми Варди
90′+1′
Джеймс Мэддисон
Деннис Прат
«Лестер» в гостях одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии. В составе «лис» отличились нападающий Джейми Варди и защитник Чаглар Сеюнджю. «Лестер» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.
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