Футбол
Sport24.ru«Лестер» переиграл «Брайтон», «Арсенал» вырвал ничью у «Саутгемптона»
«Лестер» добыл выездную победу над «Брайтоном». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «лис». На 64-й минуте гол забил Айозе Перес, а Джейми Варди реализовал пенальти на 82-й минуте.
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«Лестер» в гостях переиграл «Брайтон», одержав пятую победу в чемпионате подряд
Советский спортвчера в 11:51
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К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит
«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
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