Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Лестер» переиграл «Брайтон», «Арсенал» вырвал ничью у «Саутгемптона»

«Лестер» добыл выездную победу над «Брайтоном». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «лис». На 64-й минуте гол забил Айозе Перес, а Джейми Варди реализовал пенальти на 82-й минуте.
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12-й гол Варди в чемпионате — в обзоре матча «Брайтон» — «Лестер»

Чемпионатвчера в 12:48

«Лестер» обыграл «Брайтон» и поднялся на второе место

Спорт-Экспрессвчера в 11:59

«Больно видеть». Игрок «Лестера» Мэддисон расстроен отобранным у него VAR голом в день рождения

Sport24.ruвчера в 14:29

«Лестер» добился пятой победы подряд в АПЛ

Матч ТВвчера в 11:59

Варди забил 12-й гол в 13 матчах АПЛ и лидирует в гонке бомбардиров

Sports.ruвчера в 11:54

«Лестер» добился пятой победы подряд в АПЛ

Sportbox.RUвчера в 11:59

«Лестер» в гостях переиграл «Брайтон», одержав пятую победу в чемпионате подряд

Советский спортвчера в 11:51
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Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Политика

В сенате США рассказали о способе заблокировать «Северный поток — 2»

В случае включения санкций в оборонный бюджет США компании, занимающиеся строительством "Северного потока — 2", "закроются", в связи с чем России якобы придется искать других подрядчиков, утверждает Риш.
РИА Новости вчера в 22:37
Армия и оружие

Точный удар: На Донбассе ракета влетела в грузовик с карателями

На оккупированной территории ДНР военный грузовик ВСУ был подбит точным выстрелом из противотанкового управляемого ракетного комплекса на территории населенного пункта Шумы близ Торецка, передаёт пропагандистский центр штаба оккупационной операции.
Rusvesna.su 22 ноября в 15:36
Происшествия

Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП

РИА Новости вчера в 21:15
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
Шоу-бизнес

Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России

РИА Новости вчера в 23:22
Политика

Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в форме с шевроном, на котором изображен череп.
РИА Новости вчера в 17:45
Технологии

PlayStation 5 оказалась мощнее Xbox Scarlett

Ferra 21 ноября в 12:35
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия вчера в 11:34
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом под Оренбургом

Пять человек стали жертвами автоаварии с участием фуры и минивэна на трассе в Оренбургской области.
Известия вчера в 23:46
Экономика

Вице-премьер Гордеев сообщил о рекордном урожае свеклы в 2019 году

РИА Новости вчера в 12:18
Происшествия

В Астрахани сгорели два речных теплохода

Пожар на двух теплоходах произошел в Трусовском районе Астрахани, площадь возгорания составляла 400 квадратных метров, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 21:40
Политика

Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году

Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.
Известия вчера в 12:27
Политика

Представитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма

Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.
РИА Новости 22 ноября в 14:34
Футбол

Болельщики «Реала» освистали Бэйла после выхода на замену

Форвард «Реала» Гарет Бэйл вышел на замену на 67-й минуте матча 14-го тура ла лиги против «Реала Сосьедад».
Спорт-Экспресс вчера в 16:30
Космос

К Земле летит астероид размером с челябинский метеорит

«Обнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тыс. 410 км. По оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный размер 10-15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Rambler News Service 22 ноября в 13:51
Здоровье

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости 22 ноября в 12:53
Политика

Рогозин рассказал Путину о строительстве второй очереди Восточного

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о ходе строительства второй очереди космодрома Восточный.
iReactor вчера в 11:24
Политика

Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником

Политик указал, что «вся эта идея о том, что кто-то повлиял на решение миллионов людей, сравнима с теорией о Бермудском треугольнике».
Страна Советов on-line вчера в 08:47
Происшествия

Вылетел аккумулятор, разбились стекла: пьяный парень на ВАЗ врезался в столб на Малышева

На улице Малышева, недалеко от дома № 154 водитель ВАЗ-2114 на большой скорости врезался в столб.
Екатеринбург Онлайн вчера в 20:40
Шоу-бизнес

Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
ТВ Центр 21 ноября в 10:38
Здоровье

Определены пять компонентов для здоровой и долгой жизни

Российские специалисты выяснили, какие компоненты здорового образа жизни наиболее важны.
Мойка78 вчера в 22:00
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС 22 ноября в 13:01
Политика

Путин: словоблуды и конъюнктурщики предадут Россию

Политические популисты и пустословы, которые причисляют себя к «Единой России», легко могут предать интересы партии.
News.ru вчера в 06:54
Хоккей

«Авангард» дома уступил минскому «Динамо»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское Динамо в гостях победило омский Авангард.
Советский спорт вчера в 12:42
Футбол

Малком оценил шансы «Зенита» на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник «Зенита» Малком поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Лионом», который состоится в Санкт-Петербурге 27 ноября.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 07:18
Футбол

«Крылья Советов» прилетели в Москву на матч с ЦСКА

«Крылья Советов» прилетели в Москву на матч 17-го тура РПЛ против ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 15:00
Политика

Эксперт рассказал о «саморазрушающемся» состоянии украинской экономики

Политический эксперт Андрей Головачев считает, что состояние у украинской экономики сейчас как у "больного человека".
Газета.Ru вчера в 21:51
Шоу-бизнес

Саша Савельева устроила «грязные» танцы возле коляски сына

В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
7Дней.ру вчера в 12:10
Происшествия

Следком просит арестовать главу Чехова Марину Кононову

Следствие просит отправить под домашний арест главу городского округа Чехов Марину Кононову.
News.ru 22 ноября в 05:51
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