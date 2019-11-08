В матче 12-го тура АПЛ «Лестер» одержал победу над «Арсеналом» со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе «лисов» отметились Джейми Варди и Джеймс Мэддисон.

«Лестер» победил «Арсенал» и вышел на второе место в АПЛ

Все про Спорт ру

Происшествия В Коми расстреляли мирового судью В Усть-Вымском районе Коми следователи выясняют обстоятельства гибели мирового судьи Жершартского судебного участка, сообщает пресс-служба регионального СК.

Киберспорт На фестивале X019 Microsoft представит 12 игр своих студий В ходе трансляции представят двенадцать игр внутренних студий Xbox Game, включая новые проекты и игры для РС.

Политика Зеленский подписал указ о неотложных реформах на Украине Глава Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", сообщается на сайте офиса президента.

Политика Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.

Хоккей Гол Кучерова помог «Тампе» победить «Баффало» Тампа-Бэй победила Баффало (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой был признан форвард молний Никита Кучеров.

Общество В Москве умер Паша Фейсконтроль Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.

Технологии «Яндекс» показал беспилотного робота-курьера «Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.

Шоу-бизнес Суд отказался разводить Лолиту с мужем Брак с Ивановым стал пятым по счету для Лолиты Милявской. Счастье супругов продлилось около девяти лет.

Армия и оружие В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.

Шоу-бизнес Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене Вокруг персоны Кристины Асмус до сих пор не утихает шумиха. Актриса обнажилась и снялась в откровенной сцене в новом фильме «Текст».

Шоу-бизнес Самойлова рассказала о реакции дочерей на свою очередную беременность Оксана Самойлова на днях призналась, что в очередной раз беременна. Новость о четвертом ребенке подтвердил и ее муж, 34-летний рэпер Джиган.

Экономика Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO).

Авто Citroen представил C5 Aircross Hybrid Производство Citroen C5 Aircross Hybrid будет налажено на предприятии компании во французском городе Ренн-ля-Жан.

Армия и оружие В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.

Политика Путин и Соловьев возглавили рейтинг доверия в ЛНР и ДНР По данным издания «ПолитНавигатор», респонденты в качестве лидера выбрали президента России Владимира Путина, второе место получил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Космос В NASA распечатали капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году Представители NASA рассказали о том, что недавно они распечатали капсулу с образцами грунта Луны.

Шоу-бизнес Телеведущую «Дом-2» Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах Телеведущая проекта "Дом-2" Юлия Ефременкова почувствовала себя плохо на Сейшелах, после чего звезду госпитализировали.