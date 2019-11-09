Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Лестер» одержал победу над «Арсеналом» в матче чемпионата Англии

Лестер — Арсенал
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Кинг Пауэр»
Джонни Эванс
55′
Айосе Перес
Демарай Грэй
60′
Джейми Варди
68′
Харви Барнс
Деннис Прат
74′
Джеймс Мэддисон
75′
77′
Роб Холдинг
Николас Пепе
80′
Лукас Торрейра
Джо Уиллок
88′
Эктор Бельерин
"Лестер Сити" одержал победу над лондонским "Арсеналом" в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая в Лестере, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Джейми Варди и Джеймс Мэддисон.
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