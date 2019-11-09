"Лестер Сити" одержал победу над лондонским "Арсеналом" в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая в Лестере, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Джейми Варди и Джеймс Мэддисон.

«Лестер» одержал победу над «Арсеналом» в матче чемпионата Англии

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